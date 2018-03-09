洛阳滨河南路新添两座人行天桥

住在滨河南路附近的市民有福了：两座横跨滨河南路直通洛浦公园的人行天桥已经完工，日后再去洛浦公园将更方便。

其中一座人行天桥

住在滨河南路附近的市民有福了：两座横跨滨河南路直通洛浦公园的人行天桥已经完工，日后再去洛浦公园将更方便。

这两座人行天桥分别为：滨河南路马远东路西人行天桥(中和湾小区附近)、滨河南路积翠北街东人行天桥(碧水苑小区附近)。这两座人行天桥均为钢结构，在滨河南路人行道设置人行步梯，人行天桥可直接接入洛浦公园健身步道。通过这两座人行天桥，市民可直接进入洛浦公园休闲、娱乐。

记者昨日在现场看到，这两座人行天桥上都有市民在拍照。看来，这两座人行天桥不仅方便了市民出行，也成了大家拍摄洛浦公园美景的好地方。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 卢玉兴/文 记者 杜卿/图）