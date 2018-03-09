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洛阳42辆800公里以上班线客运车辆已安装智能防撞系统
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 08:40

　　满载乘客的大客车行驶过程中突遇障碍物，司机还没做出反应，汽车就自动进行刹车操作……日前，我市42辆800公里以上班线客运车辆已安装智能防撞系统。今年年底前，所有“两客一危”车辆都将装备此系统。

　　昨日上午，记者在洛阳汽车站工作人员带领下，见到了装有此系统的客车。在客车前车牌附近，装有3组圆形摄像头，与驾驶室内的控制器相连接。控制器上有城市和高速两种模式，还标有10至100的刻度线。司机张占国说，车辆启动后，车速一旦超过每小时20公里，该系统就开始探测前方的障碍物。当障碍物的距离与客车过近时，控制器将发出蜂鸣声的警报，并自动断油，进行点刹，使车辆降速。如果车辆与前方障碍物的距离小于10米，司机仍未采取任何措施，该系统就会紧急刹车，直到车辆完全停止。控制器上的两种模式，分别对应不同的探测距离，城市模式的探测距离较近，高速模式的探测距离较远。

　　洛阳汽车站技安科相关负责人告诉记者，目前我市客车上安装的智能防撞系统分为两种类型，一种以毫米波为主要探测方式，另一种以激光为主要探测方式。两者的不同是毫米波的穿透力强，大雾等对其影响较小，但其对室外光线强度的要求较高；激光的穿透力较弱，但对光线的要求不高，在夜间昏暗的路段也能正常运行。

　　那么这套系统的灵敏度高不高呢？张占国将客车启动之后，时速刚超过20公里，该系统就探测到了前方的围墙，立刻进行报警。

　　记者了解到，除了智能防撞系统，我市还对班线客车上的监控设施进行更新，由以前的2G监控更新为4G监控。新的监控设备可以实现对驾驶员、乘客、道路的实时动态监控，更有利于车辆运行安全。今年牡丹文化节前，全市400公里以上班线客车都将更新监控设施。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 蔡艳慧 杨玫）
[ 责任编辑：席倩倩]
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