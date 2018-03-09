今年，洛阳市将对洛北城区20条道路进行绿化

昨日，记者从市城市管理局获悉，今年，我市将对洛北城区20条道路进行绿化。截至目前，已有8条道路完成施工招标，科文路、苗南规划路、龙泉西沟路3条道路的绿化已基本完成。

昨日，记者从市城市管理局获悉，今年，我市将对洛北城区20条道路进行绿化。截至目前，已有8条道路完成施工招标，科文路、苗南规划路、龙泉西沟路3条道路的绿化已基本完成。 昨日，记者从市城市管理局获悉，今年，我市将对洛北城区20条道路进行绿化。截至目前，已有8条道路完成施工招标，科文路、苗南规划路、龙泉西沟路3条道路的绿化已基本完成。 此次进行绿化的道路分别是：北环路、经三路、经七路、科文路、振兴路、利民东街、苗南规划路、龙泉西沟路、道北五路、道北六路、北环辅路、史家街、嵩山北路、启明东路、利民南街、涧河东路(中段)、汉宫路、万寿街、道北西路、华林路。 此次绿化，将对道路的中央隔离带、机非隔离带进行绿化，或在道路沿线栽种行道树，绿化树种以栾树、皂角、榉树、国槐等树种为主，并搭配红叶石楠、黄杨球、小叶女贞、月季等。 体现海绵城市理念的下沉式绿化带，是此次绿化中的一大亮点，所有绿化带将比道牙低10厘米左右，确保在雨水充沛的季节，绿化带能收集更多雨水，同时所有树穴旁边都将种上麦冬等地被植物，减少道路周边黄土裸露的现象。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）