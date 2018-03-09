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洛阳市今年已累计造林14.7万亩 森林覆盖率在全省名列前茅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-21 08:18

　　今日是第六个国际森林日。昨日，记者从市绿化委员会办公室获悉，截至目前，我市的森林覆盖率达到45.11%，在全省名列前茅。今年，我市已累计完成造林14.7万亩，超额完成国家和省下达我市人工造林13.14万亩的年度任务。

　　●道路绿化提升

　　今年，我市对高速公路、铁路、快速通道等沿线防护林带进行绿化提升，目前已完成绿化提升300公里，补植各类树木53万株。

　　●城郊森林公园提升

　　目前，我市已拥有7个国家级森林公园和8个省级森林公园，分别是：宜阳花果山森林公园、栾川龙峪湾森林公园、嵩县白云山森林公园、嵩县天池山森林公园、洛宁神灵寨森林公园、洛阳国家牡丹园、新安郁山森林公园；宜阳香鹿山省级森林公园、偃师双龙山森林公园、汝阳大虎岭森林公园、洛宁全宝山森林公园、洛阳周山森林公园、孟津小浪底森林公园、栾川倒回沟森林公园、伊川荆山森林公园。

　　我市正在对多个城郊森林公园进行提升，打造绿化景观，完善服务设施，其中包括宜阳锦屏山、汝阳瑞云山和凤凰山、洛宁凤翼山、孟津凤凰山、偃师首阳山和虎头山等城郊森林公园。

　　●脱贫攻坚

　　今年，全市还将新发展经济林7.7万亩助力脱贫攻坚，其中包括新安樱桃1万亩、洛宁苹果5800亩、嵩县花椒8000亩等。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 申艳梅 实习生 段婉璐）

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　　为迎接第六个国际森林日，栾川县多个景区今日将免费开放，邀请市民走进绿树环绕的森林氧吧，踏春赏景。此次免费的景区包括老君山、重渡沟、养子沟、抱犊寨、东北虎园(免门票，观虎车半价)、天河大峡谷等。
[ 责任编辑：史戎戎]
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