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西口孜村的表彰会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 08:40

　　“杨支书，如果你们不嫌弃，明年我们还来。”近日，在偃师市府店镇西口孜村，河南明星擂主大爱剧团负责人临走前，拉着村支书杨洪均的手说。

　　就在前两天，大爱剧团在西口孜村连着唱了三天大戏。

　　“我们经常在农村演出，但在西口孜村的这次演出不一般。”剧团负责人说。

　　有啥不一般？

　　当日下午2时，西口孜村文体广场聚集了1000多人。幕布还没有拉开，大爱剧团的演职人员在后台紧张准备。

　　“杨支书，这红花我不想戴。我们家跟别人家比没啥特别的，给我们评个奖，我觉得不好意思。”西口孜村7组村民马和尚，从后台的人群中“逃”了出来。

　　“老马，看你说的。你们家尊老爱幼、家庭和睦，是全村人评选出来的五好家庭，这种文明风气就得好好发扬。”杨洪均说。

　　“是啊，老马，你们家是全村的榜样，我们还指望全村村民都向你家学习呢。”村妇联主席陈玉玲慌忙拉住了马和尚。

　　一朵大大的红花，牢牢地挂在了马和尚的胸前。

　　“李秋景呢，道德模范李秋景呢，今天怎么没见她？”清点完人数，红花多了一个，陈玉玲着急地说。

　　“做了好几次工作了，她说那都是她应该做的，不愿意来露这个脸。”村长王红星说。

　　原来，就在2月28日，村民李毛兰上街买菜时，突然心脏不适，晕倒在地。路过的李秋景见状，立马跑到村卫生室买来速效救心丸。眼看李毛兰病情危急，略懂急救知识的李秋景毫不犹豫，俯下身去进行人工呼吸。虽然最终没能挽回病人的生命，但这件事在西口孜村迅速传开。

　　“为传递社会正能量，弘扬中华传统美德，树立良好的社会风气，经群众推荐、村三委研究决定，今天我们在这里隆重召开西口孜村表彰大会。”戏曲开演前，村里的表彰会召开了。

　　20多位戴着大红花的村民陆续走到舞台中间，他们分别获得西口孜村五好家庭、好孩子、好媳妇、优秀教师、先进党员、先进村干部、先进组长等荣誉称号。每个人都领到了一个“大红包”——由村委会奖励的200元现金。

　　表彰会虽然只有短短20分钟，但台下观众的掌声久久没有平息。

　　西口孜村地处偏远山区，是远近闻名的抗日革命老区。全村5700多口人，是府店镇最大的村，民风淳朴，邻里和谐。

　　府店镇党委副书记李艳锋说，去年以来，西口孜村新一届村委班子提出了创建“美丽乡村”的目标，实施了一大批基础设施项目，提升了人民群众的幸福感。在改善群众生活质量的同时，该村大力弘扬社会主义核心价值观，通过建设“家风馆”、进行道德模范评选，带动乡风民风转变，让文明行为蔚然成风。

　　在演出之前先开个表彰会，今年这个演出真是不一般！（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 郭丹丹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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