提醒！5月1日起乘火车和飞机举止不当将招来麻烦

从5月1日开始，乘坐火车、飞机如果举止不当，将惹上大麻烦。近日，国家多部门联合下发《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意见》和《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建设的意见》(以下均简称《意见》)。

从5月1日开始，乘坐火车、飞机如果举止不当，将惹上大麻烦。近日，国家多部门联合下发《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意见》和《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建设的意见》(以下均简称《意见》)。

两份《意见》分别规定：从5月1日开始，如果旅客在高铁上抽烟、在飞机上占座或打架等，将在一定期限内被禁止坐火车、飞机。昨日，记者从洛阳铁路部门和洛阳机场了解到，我市也将执行相关规定。

铁路运输

实施这些行为将被禁乘火车

第一份《意见》明确规定，严重影响铁路运行安全和生产安全的行为将受到惩罚，7类具体行为有：

●扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响的

●在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的

●查处的倒卖车票、制贩假票的

●冒用优惠(待)身份证件、使用伪造或无效优惠(待)身份证件购票乘车的

●持伪造、过期等无效车票或冒用挂失补车票乘车的

●无票乘车、越站(席)乘车且拒不补票的

●依据相关法律法规应予以行政处罚的

洛阳铁路部门工作人员举例说，在高铁上吸烟等，将被限制购买火车票。根据第一份《意见》，这些行为限制有效期为180天。

该《意见》提到，各铁路运输企业每月第一个工作日在中国铁路客户服务中心网站(12306)、“信用中国”网站发布受限制人员名单。名单自发布之日起，7个工作日为公示期，在公示期内，被公示人可通过铁路12306客服电话向相关部门提出异议。自公示期满无有效异议之日起计算180天。

民航运输

实施这些行为可能被禁乘飞机

第二份《意见》规定，旅客在机场或民用航空器内实施相关行为被公安机关处以行政处罚或被追究刑事责任的，将被限制乘坐民用航空器1年。相关行为包括：

●编造、故意传播涉及民航空防安全虚假恐怖信息的

●使用伪造、变造或冒用他人乘机身份证件、乘机凭证的

●堵塞、强占、冲击值机柜台、安检通道、登机口(通道)的

●随身携带或托运国家法律法规规定的危险品、违禁品和管制物品的

●在随身携带或托运的行李中故意藏匿国家规定以外属于民航禁止、限制运输物品的

●强行登占、拦截航空器的和强行闯入或冲击航空器驾驶舱、跑道和机坪的

●妨碍或煽动他人妨碍机组、安检、值机等民航工作人员履行职责的，实施或威胁实施人身攻击的

●强占座位、行李架的，打架斗殴、寻衅滋事的，故意损坏、盗窃、擅自开启航空器或航空设施设备等扰乱客舱秩序的

●在航空器内使用明火、吸烟、违规使用电子设备不听劝阻的和在航空器内盗窃他人物品的

洛阳机场相关负责人表示，洛阳机场目前还未发生过上述情况，实施上述行为的旅客可能被禁乘1年，建议大家在乘机时，主动配合工作人员进行安检，按时登机，对自己和其他旅客的出行安全负责。

每月第一个工作日，被指定的民航网站和“信用中国”网站将发布受限制人员名单。名单自发布之日起7个工作日为公示期，在公示期内，被公示人可以向相关部门提出异议。从公示期满之日开始，满1年后，受限制人员将“恢复自由”。

提醒

乘坐公交车、出租车也不能吸烟

昨日，在洛阳龙门站，记者随机采访了几名候车的旅客，他们对相关规定表示赞同。

“在公共场所吸烟本来就不好，如果危害公共安全就更不能被接受了。”市民靳女士说，吸烟者应注意规范自己的行为，文明出行。

“希望相关处罚能够严格执行，让心存侥幸的人放弃侥幸心理。”市民焦先生说，他虽然吸烟，但当乘坐高铁时，只有列车到站后才下车吸。

洛阳龙门站工作人员表示，该站已全面禁烟，候车厅、站台、卫生间等地方都不允许吸烟，希望大家遵守规定。

记者多方了解获悉：目前在我市，除了乘坐火车、飞机，乘坐公交车、出租车、客运汽车等公共交通工具也不允许吸烟，如果您是烟民，可得注意了。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘鹏 郑泽宁）