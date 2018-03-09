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中国·洛阳（国际）创意产业博览会5月举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 08:40

　　2018中国·洛阳(国际)创意产业博览会(以下简称“创博会”)将于5月18日至20日在洛阳会展中心举办。

　　创博会创办于2013年，迄今已成功举办五届。本次创博会由中国生产力促进中心协会和洛阳市人民政府主办，市科学技术局、洛阳创意产业孵化器和洛阳生产力促进中心承办，以“美丽中国多彩洛阳”为主题，将举办“三彩杯”创意设计大赛、主题展览、高峰论坛等多项活动。

　　本次创博会主题展览设主会场和分会场，主会场展览规模1.2万平方米，可容纳200多家企业、高校、组织机构参展，不仅将展出第六届“三彩杯”创意设计大赛作品，还将设置文创特色小镇展示区、国际展区、AR\VR体验区、智能制造发明展区等特色展区，展出类型丰富、世界前沿的创意设计作品；分会场将联合我市特色创意企业、园区，结合自身特点，以多样的创意展示活动深度挖掘我市创新潜能。

　　有意向参展的创意产业企业可拨打电话65556810，或登录官方网站(http://www.lycycy.org)了解具体参展方式。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 邹晶晶）
[ 责任编辑：席倩倩]
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