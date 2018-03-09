国内首家生物诊疗制品研发中心落户洛阳

二月二，龙抬头。当日上午，洛阳沃普森生物工程有限公司“生物诊疗制品及设备产业化项目”正式奠基。

项目档案

■ 项目名称：洛阳沃普森生物工程有限公司“生物诊疗制品及设备产业化项目”

■ 项目概况：该项目位于洛阳市洛龙高新技术产业开发区，预期总投资约5.2亿元，以中国科学院微生物研究所和国家千人计划专家石磊团队为技术依托，拟建设包括实验动物中心、免疫诊断试剂生产车间、分子诊断试剂生产车间等在内的“一中心六车间”，建设周期为两年。

二月二，龙抬头。当日上午，洛阳沃普森生物工程有限公司“生物诊疗制品及设备产业化项目”正式奠基。

奠基碑的背后，一幢幢整齐的厂房已初具规模。“从今天起，我们进入全面建设时期，将用3到5年时间，在这里打造中国首家生物诊疗制品研发中心及产业化基地，其产品将填补多项国内空白。”洛阳莱普生信息科技有限公司副总经理闫玉良信心满满地说。

这份信心，来源于该项目背后的3家重量级单位。作为专业从事生物检测诊断试剂和治疗性生物制品研发、生产及销售的全产业链项目，该项目依托中国科学院微生物研究所、洛阳现代生物技术研究院及洛阳莱普生信息科技有限公司，由国家千人计划专家白仲虎博士和石磊博士为学术带头人，组建高层次研发团队。

在生物检测方面的手持终端设备和全自动设备是该项目的主打产品。按照规划，该项目将建设面积约4000平方米的手持终端设备生产车间，其生产的便携式核酸检测箱，不但可以避免污染，而且能够全面地检测产品，灵活高效地提取核酸，将为购买能力有限的县级疫控中心、小型养殖场等提供便利。同时，该产品还具有可随身携带进行户外操作的优势。

研发制造兽用诊断试剂也是该项目的主导工作之一。作为动物疫病防控的重要武器，诊断试剂的质量好坏直接关系到疫病防控成效高低。当前，我国有关技术成果很多，但规模化生产工艺落后，商品化运作程度低下，成果转化率很低，且以小作坊式生产为主，导致市场成熟产品不多、质量不高、防控急需的高端产品供应不足。

“未来，我们将建设面积4500平方米的分子诊断试剂生产车间，该车间将配备25到30名硕士、博士，制造的产品可使养殖人员准确判断疫病存在情况。”闫玉良说。

此外，借由近年国内各地兴起的宠物热，该项目还将构建较完整的抗体研发技术体系，开展犬瘟等动物疾病的基因工程抗体及干扰素的产业化工作，建成国内领先的基因工程抗体及干扰素研发平台及生产线。仅此一项，预计未来3到5年便可突破年销售额1.5亿元。

按照规划，该项目建成后预期团队成员总人数可达300人，其中硕士学历人才占比达70%。在未来3到5年时间，该项目有望实现年销售额总计8.9亿元，实现利税1.5亿元，并在生物诊断试剂检测领域成功占据业内领先地位。

闫玉良表示，该项目建设完成后，将成为中国最大的生物检测诊断产品生产基地，打造国内同行业技术最领先、产品线最齐全的高科技产业基地。（洛阳日报记者 陈曦 特约通讯员 张俊望）