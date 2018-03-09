洛阳警方部署开展“两增一优”活动

我市警方将严厉打击各类辱警、袭警、黑警和妨碍执行公务行为。这是记者从市公安局日前召开的“两增一优”专项活动动员部署会上获悉的。
我市警方将严厉打击各类辱警、袭警、黑警和妨碍执行公务行为。这是记者从市公安局日前召开的“两增一优”专项活动动员部署会上获悉的。
为规范公安机关执法行为、维护民警执法权益、优化公安执法环境，全市公安机关将开展“增强执法能力增强执法自信优化执法环境”专项活动。全市公安机关将通过法制教育和实战培训，增强民警规范执法和安全防护意识，提升打击犯罪保护人民的公安业务能力，不断增强民警执法能力；同时，还将严厉打击各类辱警、袭警、黑警和妨碍执行公务行为，坚决维护民警执法权益，营造敬畏法律权威、尊重民警执法的良好社会氛围，全面优化执法环境。
副市长、市公安局局长李保兴等参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 程昊）
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