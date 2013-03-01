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洛阳这9家单位使用（销售）不合格消防器材被曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-20 17:58

　　洛阳网讯 无检验报告的消防器材正在销售、无压力的灭火器正被使用？当心！您身边担任“生命保护神”角色的消防器材也可能存在假冒伪劣产品。

　　日前，洛阳消防部门对各重点单位微型消防站装备及市场销售及各单位使用的消防产品进行了集中检查，重点抽查灭火器、消防应急灯具、消防水枪、水带、接口、防火门和防火卷帘等常见消防产品。经前期检查梳理，现对9家生产、销售、使用假冒伪劣产品的单位进行集中曝光，并责令相关单位尽快整改。

　　1、涧西区翼龙五金建材店

　　存在问题：使用的由郑州市净瓶消防器材厂生产的MFZL1型手提贮压式干粉灭火器，无喷射软管，灭火器无压力。

　　2、吉利区洛阳石化惠康物业管理有限公司微型消防站

　　存在问题：使用的由北京英特莱科技有限公司生产的YTL-RFG型防火隔热服，无消防产品身份信息标识，无强制性产品认证证书型式检验报告，不符合市场准入要求。

　　3、老城区雅阁之悦酒店

　　存在问题：使用的由高邮市水花消防器材有限公司生产的QZ3.5/7.5型直流水枪，无“3C”认证标识。

　　4、高新区立通互联网上网服务有限公司

　　存在问题：使用的由郑州市中岳消防器材有限公司生产的MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，未加装喷射软管。

　　5、汝阳县亚格消防器材部

　　存在问题：销售的由泰州市白塔消防水带厂生产的8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯型有衬里消防水带，无强制性产品认证证书型式检验报告，不符合市场准入要求。

　　6、栾川县君山制药有限公司

　　存在问题：使用的由上海普临智能机电设备有限公司生产的MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器，无筒体生产连续序号(无钢印)。

　　7、伊川县鹏程川香金椒鱼馆

　　存在问题：使用的由广东省中山市古镇领凯灯饰厂生产的LK-BLZD-I1LRE3WA型消防应急标志灯具，在主电源切断后5S内未转入应急状态，且不符合市场准入要求。

　　8、新安县南方家居店

　　存在问题：使用的由中山市东凤镇一安电子厂生产的YA-ZFZD-E5W-A01型消防应急照明灯，在主电源切断后5S内未转入应急状态。

　　9、嵩县御龙湾商务酒店有限公司

　　存在问题：使用的由郑州黄河消防器材厂生产的ABC干粉手提式干粉灭火器不合格，压力指示器指针不在绿色区域范围内。

　　目前，市消防支队已责令以上单位抓紧整改，将不合格的消防器材产品更换为符合规定的、张贴身份认证标识、有3C标识的、有相关准入市场资料的产品，后期也将会对前期查出使用不合格产品的单位进行复检，同时深入追查产供假冒伪劣消防产品的犯罪链条，加大制售假冒伪劣消防产品的打击力度，从源头上堵塞漏洞。(见习记者 谢娜娜 通讯员 王倩)
[ 责任编辑：马佳佳]
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