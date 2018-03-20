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洛阳四大高颜值公交线路，有你常坐的那趟吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-31 11:16

　　想要近距离享受一个城市的风光，

最好的方式就是公交出行！

洛阳城里的四大高颜值公交线路，你是否坐过？

　　来吧，

跟着小编去发现洛阳城的别样之美！

　　春季最美赏景路线——29路

　　29路公交车贯穿了大半个洛阳城，从见证洛阳工业建设的涧西区到繁华的市中心西工区再到高楼林立的洛龙区，一路经过了牡丹广场、王城大桥开元湖等，即使不下车，路过的都是风景。

>>>>牡丹广场

 
　　牡丹广场被周围的车流和高楼紧紧包围，就是在这喧闹吵杂的环境中保持着自己的静谧之美，给周边的人一个充足且舒适的喘息空间。

>>>>王城大桥

   
　　有水的地方便有灵气，每次经过王城大桥时，把车窗打开，望向洛河水面，你会被洛阳城的灵气打动，再惆怅的心情也会豁然开朗！
     
>>>>隋唐城遗址植物园
 
 
　　即使不下车，植物园门口的景色已经够让人喜出望外了。
 
 
　　仿佛是谁，不经意间打翻了水彩。
　　　　
>>>>太康路

 
　　三四月份的洛阳城是最美的，大街小巷繁花似锦。此时的太康路变得与众不同。
  
　　玉兰总是最早盛开，似乎在宣誓着自己的主导地位。
  
 
　　不管是细雨连绵的清晨，抑或是阳光明媚的午后，坐着公交车穿梭在花林之间，偶然一阵风吹过，会有花瓣飘进，惊喜过后，整个人似乎都恍惚了。

>>>>开元湖

 
　　开元湖一直都是洛龙区的标志性景点，晚上的音乐喷泉会令你流连忘返。
下周二喷泉开始恢复表演，由于人多车多，大家坐公交车前往是个不错的选择。
 
　　湖边的游园在春天总是透着清新的绿！
   
 
　　各种花已经盛开，这里向来都是人们休闲锻炼的好地方！
  
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[ 责任编辑：席倩倩]
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