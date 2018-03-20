洛阳四大高颜值公交线路，有你常坐的那趟吗？

29路公交车贯穿了大半个洛阳城，从见证洛阳工业建设的涧西区到繁华的市中心西工区再到高楼林立的洛龙区，一路经过了牡丹广场、王城大桥、开元湖等，即使不下车，路过的都是风景。

>>>>牡丹广场

牡丹广场被周围的车流和高楼紧紧包围，就是在这喧闹吵杂的环境中保持着自己的静谧之美，给周边的人一个充足且舒适的喘息空间。

>>>>王城大桥