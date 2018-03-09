邮储银行宜阳县支行荣获“邮政系统企业文化建设”示范单位称号

中国邮政储蓄银行宜阳县支行是该县拥有最多的城乡营业网点的惠普金融机构，下辖3家二级支行和14家代理机构，从2008年初成立到现在，宜阳县支行以“家· 和谐· 发展”核心的企业文化为引领，坚持在发展中调整、调整中规范的基本思路，一手抓以客户为中心的市场拓展、一手抓用制度管权、管事、管人的机制流程再造，积极营造科学发展、理念领行，规范管理、能力立行，优质服务、员工与银行共成长的企业文化，带领全行干部员工开拓进取、锐意创新，不断造就新的辉煌，宜阳县支行业务业务已经覆盖宜阳县全部乡镇，日益成为推动区域经济实现繁荣梦想的重要力量。

中国邮政储蓄银行宜阳县支行是该县拥有最多的城乡营业网点的惠普金融机构，下辖3家二级支行和14家代理机构，从2008年初成立到现在，宜阳县支行以“家· 和谐· 发展”核心的企业文化为引领，坚持在发展中调整、调整中规范的基本思路，一手抓以客户为中心的市场拓展、一手抓用制度管权、管事、管人的机制流程再造，积极营造科学发展、理念领行，规范管理、能力立行，优质服务、员工与银行共成长的企业文化，带领全行干部员工开拓进取、锐意创新，不断造就新的辉煌，宜阳县支行业务业务已经覆盖宜阳县全部乡镇，日益成为推动区域经济实现繁荣梦想的重要力量。

结合宜阳县支行的实际，宜阳县支行自觉践行和弘扬企业文化理念。一是加强领导，完善企业文化创建机制，由支行长马建伟带队，层层落实责任；二是加强宣传，深入贯彻企业文化精神。召开了建设企业文化示范点工作动员大会，使干部职工对建设工作入脑、入心、见行动，形成了“人人重视，全员参与”的建设；三是加大投入，关爱职工生活，完善硬件设施；四是加强服务，提升客户体验。在普惠金融的基础上，采取特惠金融政策措施，并不断提升金融服务水平，优化贷款流程，积极开展“送贷款上门”活动，改变客户到银行跑贷款的传统模式；五是加强责任感，履行社会责任。积极与盐镇中峪村结对子，帮助贫困群众脱贫致富。

同时，宜阳县支行将企业文化建设与制度体系有机结合，在内控管理中始终不忘践行核心价值观。提出了各专业条线理念，并制作悬挂专业文化理念宣传牌，组织员工开展了形式多样的学习实践活动，把专业文化建设与岗位职责、操作流程联系起来，使理念的内涵逐步渗透和融入到实际工作中，积极推进各条线专业文化建设。在2017年邮政集团公司组织的双百示范点评选活动中，宜阳县支行在全省脱颖而出，荣获“邮政系统企业文化建设”示范单位称号。

未来宜阳县支行全体员工在市分行领导班子的带领下，认真领会习近平新思想新理念，必将满腔热忱投入到工作中，肩扛服务“三农”的神圣使命，以“家· 和谐· 发展”为理念和引领，不忘初心、再创宜阳县支行新的辉煌！我们“银行小家”和谐，才能为“社会大家”贡献力量，以我们的和谐发展，凝聚我们邮储人的战斗力和凝聚力，共同服务区域实体经济发展。