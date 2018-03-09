好消息！明天栾川七大景区对游客免门票

今日，洛阳网记者从栾川旅工委获悉，为了迎接第六个“国际森林日”，提升栾川森林旅游的影响力，栾川县7大景区将在明天联合推出“免门票游景区”活动。

今日，洛阳网记者从栾川旅工委获悉，为了迎接第六个“国际森林日”，提升栾川森林旅游的影响力，栾川县7大景区将在明天联合推出“免门票游景区”活动。 老君山景区（资料图） 重渡沟（资料图） 洛阳网讯 每年的3月21日是“国际森林日”，今日，洛阳网记者从栾川旅工委获悉，为了迎接第六个“国际森林日”，提升栾川森林旅游的影响力，栾川县7大景区将在明天联合推出“免门票游景区”活动。 抱犊寨（资料图片） 具体优惠政策为：3月21日当天，老君山、重渡沟、养子沟、天河大峡谷、抱犊寨、伏牛山滑雪场全天对游客执行免门票优惠政策；3月21日当天，伏牛山东北虎园执行全天免门票、观虎车半价优惠政策。 养子沟（资料图片） 伏牛山东北虎园（资料图片） 据了解，栾川县作为全国生态县、全国旅游强县，生态环境优势明显，生活环境舒适宜人，全县森林覆盖率达82.4%，林木绿化率达85.02%，均居河南省第一位，近年来，栾川县加快园林县城建设，重点实施了荒山造林、珍贵树种基地建设、村庄绿化、廊道绿化等重大林业生态建设项目，生态立县战略得到进一步巩固。 栾川旅工委温馨提醒：初春时节天气微凉，栾川山区昼夜温差较大，提醒广大赴栾游客在欣赏栾川美景的同时做好防寒保暖工作。全景栾川欢迎您的到来！(记者 白银龙 通讯员 金艳霞) 天河大峡谷（资料图片） 伏牛山滑雪场（资料图片）