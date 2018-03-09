汉魏洛阳故城，在今天洛阳市东大约15公里处。

汉魏洛阳故城，在今天洛阳市东大约15公里处。

汉魏洛阳故城由三个城圈组成，从外到内依次是外郭城、内城、宫城，总面积近100平方公里。它是中国历史上沿用时间最长的都城，前后历经500多年。它是世界范围内面积最大的故城，比隋唐长安城都大。

汉魏洛阳故城做过几个朝代的都城？周、东汉、曹魏、西晋、北魏。

西周时期，周公受命营建洛邑，在洛阳建了两座城，一为王城，一为成周城。秦朝在洛阳置三川郡，郡治就设在成周城。西汉初年，刘邦本拟定都洛阳，但因娄敬、张良劝谏，最后决定以长安为都。

汉魏洛阳故城就是在周朝成周城、秦朝三川郡治、西汉洛阳城的基础上建立和发展起来的。

公元25年，东汉定都洛阳。

190多年后的公元220年，曹魏代替东汉，在洛定都46年。

公元265年，司马炎逼曹魏元帝曹奂禅位于己，定国号为晋，史称西晋。自西晋建立至永嘉之乱发生，前后50多年，洛阳一直是都城。公元316年，西晋灭亡，洛阳毁于战火。

公元493年，北魏孝文帝拓跋宏将都城从平城(今山西大同)迁至洛阳，时隔100多年后，洛阳再次恢复它作为都城的繁荣。

公元534年，北魏分裂为东魏、西魏，东魏建都邺城，西魏建都长安。此后，因为战乱和其他原因，洛阳沦落到了“城郭崩毁，宫室倾覆，寺观灰烬，庙塔丘墟”的悲惨地步。

《汉魏洛阳故城》一书曰：“故城背负四百里巍巍邙山，南临流不断千年洛河，蒿榛丛莽的古城垣，断断续续地逶迤于伊洛平原之上，清晰地勾勒出故城遗址的宏伟轮廓。宽广的太学废墟、高大的灵台旧址、壮观的永宁寺木塔基址，依然透露出昔日大国京都的雄姿！”

洛阳人，有机会真应该去汉魏洛阳故城看看。（洛阳晚报记者 陈旭照）