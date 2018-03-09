伊滨区相公庄村黄氏祠堂：百年古建 雕刻精美

栩栩如生的木雕龙、活灵活现的兽首、镂空雕刻的垂花柱……走进伊滨区佃庄镇相公庄村，记者为百年古建黄氏祠堂的建筑艺术所震撼。

相公庄黄氏祠堂

栩栩如生的木雕龙、活灵活现的兽首、镂空雕刻的垂花柱……走进伊滨区佃庄镇相公庄村，记者为百年古建黄氏祠堂的建筑艺术所震撼。

该祠堂建于清代，是爱国台胞黄国璋的祖祠，大门额上所悬“黄氏家庙”匾额，由辛亥革命元老张钫题写。

黄氏祠堂坐北面南，在祠堂大门前，有一对威风凛凛的石狮子。整座建筑群由歇山式山门、山门前月台、山门后迎道、东西廊坊和大殿组成。歇山式山门外，悬有精美木雕，工艺精巧绝伦。山门前有月台，山门后有迎道。迎道为砖铺甬道，青石条镶边；东西廊坊左右对称，木雕门窗做工十分精巧；大殿为悬山屋顶式古典建筑，大殿四墙角镶嵌二十四孝图砖雕图案。前檐楹柱上皆有木雕图案，正中两柱上有木雕楹联：“祖宗有德堪为江夏世胄，子孙惟肖不愧淑度遗风。”

黄氏祠堂现存有门楼、东西厢房、大殿，形成一座四合院。门楼为歇山式飞檐挑角，下为垂花门，砖木结构。院内东西厢房各四间，为硬山式建筑，房檐墙上有木雕挑梁四根；大殿为硬山式砖木结构，四梁，十八檩，四檐柱。殿内原有暖阁已不存，殿前檐柱四根，各竖于刻有二十四孝图的柱础上，柱上刻龙首柱头。

市文物局文物科相关负责人介绍，黄氏祠堂精美砖雕、木雕和石雕具有较高的价值，其山门的斗拱工艺复杂，在民间建筑中也比较罕见。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 李明 郭汀喜 文/图）