12年笔友：一位洛阳人向大洋彼岸讲述中国好故事

12年，从陌生到相识，从相识到相知，贾真和郝佩里跨越万水千山，用书信结下了一段不同寻常的“笔友情”。

贾真和郝佩里共同著作的书

2006年3月，贾真（右）和郝佩里在交谈

核心提示

“郝佩里先生，4月是洛阳最美的时候，盛开的牡丹等着您……”

“洛阳是牡丹的故乡，洛阳牡丹甲天下。洛阳牡丹早已漂洋过海，登上贵国纽约时报广场纳斯达克大屏……”

“牡丹文化节是洛阳珍贵的名片，是中国非常知名的节会，洛阳曾经在贵国西雅图举办过牡丹展示活动，好评如潮……”

近日，贾真一边敲打着键盘，一边认真构思，不到一个小时，一封英文信件写成。校对无误后，贾真鼠标一点，把信件传给了郝佩里。

不久，贾真收到了郝佩里的回复。“谢谢！这些年，我非常想再到中国看看，看看你们亲切和善的样子，看看你们那里每天发生的变化……”

这是一次普通的信件往来。

这是两名笔友之间已经习以为常的沟通。

12年，从陌生到相识，从相识到相知，贾真和郝佩里跨越万水千山，用书信结下了一段不同寻常的“笔友情”。

1 结缘

一次偶遇，牵起12年笔友情

贾真，洛阳人，中国石化洛阳分公司高级经济师；郝佩里(英文名Hal Perry)，美国人，化工领域专家，在美国杜邦公司工作近40年。

一个洛阳普通的企业员工，一个美国跨国公司技术精英，两人有着怎样的机缘巧合，又如何结下浓厚的友情呢？

故事从2006年春天开始。

那一年，家住吉利区的贾真在中国石化洛阳分公司上班。他利用业余时间学习英语，拿到了河南大学的英语自学考试本科文凭。

一个周末的晚上，贾真听同事说吉利区广场上有外教在辅导市民学英语，他兴冲冲地赶到了现场。

在广场上，几名外国人正兴致勃勃地教孩子们练习口语，贾真急切地想加入其中，练练自己的英语口语。

观察了一会，贾真选中了一位慈眉善目的“老外”。一问，知道对方叫“郝佩里”。

“我不知当时为什么‘选中’了他，可能是一种缘分吧。”贾真说，“郝佩里很健谈，说自己是美国杜邦公司的工程师，此次来洛阳是为吉利区聚酯项目提供相关技术帮助。中国是一个美丽的国度，洛阳的历史太让人着迷了……”

不知不觉，两人交谈了近一个小时。此时，英语推广活动即将结束，其他几名外国人准备回去。郝佩里告诉了贾真他的房间号，还做出敲门的手势，友善地说：“You can knock at my door.”(你可以到房间找我。)

几天后，贾真到宾馆拜访了郝佩里，两人分享了彼此的家庭故事。分别时，35岁的贾真邀请63岁的郝佩里到家里做客。

当时，贾真在家里辅导几名孩子学英语。郝佩里一来，就带着孩子们唱英文歌、做游戏，拉近与孩子们之间的距离。孩子们很快喜欢上了这位来自美国的“洋爷爷”。

春来春去。当年初夏，郝佩里准备返回美国。临行前的一个周末，郝佩里来到贾真家。

贾真说：“当时的情景到现在仍记忆犹新。”那个晚上，郝佩里和贾真一家人在户外“撸串”。他们一边喝着啤酒，一边愉快交谈。临别时，郝佩里给贾真留下了电子邮箱。

网络，让沟通方便、快捷。

投缘，让打开的“话匣子”开始了精彩播报。

就这样，一段长达12年、跨越两个半球的笔友情开始了。

2 分享

不同的文化，共同的话题

“郝佩里虽然是一名‘技术男’，但他兴趣广泛，非常热爱中国文化，对洛阳历史文化很着迷。”贾真说：“我们做了12年笔友，聊的许多内容都是关于中国文化、洛阳文化的。”

在洛阳时，郝佩里不止一次游览龙门石窟。“太壮观了，了不起，中国人非常有智慧。”贾真回忆起郝佩里谈到龙门石窟时，学着郝佩里的样子，竖起大拇指，连声说“OK”。

郝佩里对中国节日也非常感兴趣，他在邮件里对贾真说，电视上看中国人舞龙、耍狮子，那喧天的锣鼓、欢快的舞蹈是中国人的“狂欢节表演”。

郝佩里曾经在洛阳度过春节。郝佩里在信中说，洛阳的春节给他留下的印象太深刻了，他问贾真，中国除了春节，还有哪些重大节日？

贾真告诉郝佩里春节文化，并向他介绍了端午节、中秋节、重阳节等中国传统节日。

“我发现，谈中国节日文化，能挑起郝佩里的兴奋点。因为中国每一个节日都有来历、有传说，都有表现形式、节日符号，可以说是中国文化的一个鲜活载体。越是有特色的，越是让人感到神秘。”贾真侃侃而谈，满是自信。

交流，总是双向的。

郝佩里在信中除了介绍圣诞节，还告诉贾真感恩节的由来。郝佩里说，在美国人的心中，感恩节是一个感恩的日子，重要性仅次于圣诞节。这是一个团圆的日子，往往一个大家庭团聚在一起吃大餐、分享火鸡；这也是一个欢庆的日子，各个地方都会举办各式各样的狂欢活动，“感恩是一种歌唱生活的方式，是一种积极快乐的哲学”。

“中国美食也是书信往来的一个重要话题。”贾真说，“在洛阳时，郝佩里就非常喜欢中国美食，他说中国美食是‘慢文化’，不是‘快餐文化’，他甚至常和美国同事一起到街上吃烧烤。2014年圣诞节时，郝佩里在信中告诉我，他很怀念中国美食，特别想吃地道的中国饺子。”

“12年的通信，把我们两个普通人联系起来。我们住在地球的两端，有不同的故事，有不同的文化，可以互相分享，也非常愿意相互分享。”贾真说。

3 畅谈

一个家庭就是一个国家的“小盆景”

“我小的时候家里很穷，我们冬天只有白菜和萝卜可以吃。我记得小时候父母把萝卜埋到一个很深的坑里，我们称它‘萝卜窖’。在看父母挖萝卜窖时，我当时想能不能把这个坑一直挖下去，挖到地球的另一端看看……”

“我们中国人常说‘沧海桑田’，比喻事物发生的巨大变化。这些年，我家发生了翻天覆地的变化，生活非常幸福。现在，我梦想拥有一辆自己的小汽车，和家人一起开自己的车去看北京奥运会。”

2007年，贾真在信中告诉郝佩里自己的“家庭梦想”。

“在一封封通信中，我总是用一个个具体事例，告诉郝佩里关于自己的故事、洛阳的故事、中国的故事。一个家庭就是一个国家的‘小盆景’。”贾真说，他发生的每一个喜悦故事都会和郝佩里分享。

“2008年，我们一家三口自驾到北京观看奥运会开幕式，实现了自己的‘汽车梦’；2009年，自驾青海湖之行；2010年，自驾去陕西、甘肃等地旅游；2010年，自驾到上海参观世博会；2018年春节期间，自驾到广东、广西、福建等地。现在，我能和你一样，开自己的车到各地旅游，享受美景，放松身心。”

“我们每一个中国人都在实现着个人梦想，都在执着追求着幸福生活，这就是我们的‘中国梦’。”贾真说，郝佩里很乐意分享他的故事，很乐意了解中国这个东方国度发生的变化。

由于收入和生活水平的提高，2011年，贾真在洛阳市区买了一套住房。当他把这个消息告诉郝佩里时，郝佩里关切地问贾真这套住宅是准备自住还是出租，还幽默地写道：“祝贺你成为建筑订约人！”

执着自己的梦想，在洛阳推广国际象棋的故事，也成了他们书信交流重重的一笔。贾真把近几年在洛阳推广国际象棋的艰辛经历一次次告诉郝佩里，郝佩里总是回信鼓励他，告诉贾真不要放弃，说他居住的查尔斯顿市也有国际象棋俱乐部，成员也都是孩子，希望贾真有一天带着洛阳的孩子们到查尔斯顿市比赛交流。

日子从指缝中一天天流逝，贾真从青年进入壮年，郝佩里从容地过着老年生活。

郝佩里说：“退休10年来，穿梭于孩子们的欢声笑语中，我喜欢享受含饴弄孙的天伦之乐。”

郝佩里常常在信中说，他非常喜欢做公益，这些年，他在家乡的“国际水任务”总部当公益志愿者，帮助世界各地没有清洁水源的人们建造净水装置。

4 开放

与世界握手让友谊长久

2016年，是贾真和郝佩里结缘的第10年。贾真整理两人的通信，发现有140多封。贾真心里萌发了一个念头，出版一本书，既能作为两人多年友谊的纪念，又能让更多的人了解中美文化。这个想法得到了郝佩里的支持。

2017年，由贾真和郝佩里共同编写的《中美笔友十年书信80篇》由黑龙江美术出版社出版。贾真为该书写的序言是《当中国梦遇到美国梦》，郝佩里为该书写的序言是《成为笔友是成为好友的伟大途径》。同时，郝佩里还邀请自己的女儿、美国佐治亚南方大学的语言讲师Amy Perry为该书撰写了一篇序言。

一本书，是双方心血的凝结，也是双方友谊的见证。

友谊地久天长，贾真和郝佩里的故事还在继续。

洛阳经济社会研究中心首席研究员席升阳对两人的故事很感兴趣。席升阳认为，他们每封信的后面都有一个故事，郝佩里的故事是美国历程的一部分，贾真的故事是中国宏大叙事的一部分。在他们看似平行的生活中，是这些信把他们的生活连接起来，增加了相互了解，让世界变成了“地球村”。

洛阳师范学院新闻与传播学院党委书记安锋说，一对相隔万里的朋友，因偶然的相遇结下缘分，因友谊的纽带紧密相连。这段跨越万里的友谊，是中美人民友好交往的生动诠释。

吉利区委宣传部副部长林娟说，开放就是与世界握手。贾真和郝佩里的交往，是中美两国民间交往的“一朵浪花”。浪花虽小，但能反映出普通洛阳人的开放与自信，反映出洛阳人的眼界和胸怀，这正是洛阳城市活力迸发的一个源泉。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 周慧婷 文/图）