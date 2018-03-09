今天洛阳多云 气温2℃到12℃

今天全区多云，偏北风3级到4级，气温2℃到12℃；明天全区晴天间多云，东北风3级左右，气温2℃到15℃。

昨日，天依旧阴沉着脸，并摆出一副“高冷”姿态，不少已换上春装的人实在扛不住，把羽绒服找出来重新穿上。就是嘛，咱别跟这变化无常的天较劲儿，冻坏了身子划不来。

这几天要么下雨要么阴天，老天几乎没给过人好脸色。天气不好，可挡不住花红柳绿。绿化带内、公园里，花儿争奇斗艳，以最美的姿态吸引人们关注。我的同事杨小姐就被它们迷住了。

杨小姐开车上班喜欢走太康路，并希望在每个路口都能遇到红灯。这就奇怪了，人家都恨不得一路绿灯，一脚油门抵达目的地，她咋偏爱红灯呢？原来她想“多看看树、看看花”。太康路沿线绿化带内种植有玉兰，白的、粉的花在枝头怒放，让人忍不住多看一眼；红叶李也处于盛花期，枝头的花儿在春风吹拂下摇曳，从远处看像是一树树雪花。

当下美景，也触动我另一个朋友小白的内心。他骑车从政和路拐到龙门大道上，一阵沁人的花香扑面而来，原来是路两旁绿化带里一种不知名的花开了。花呈粉红色，从枝条上密密簇簇地冒出来，花香清淡，还带着甜甜的味道，闻后使人顿时轻松许多，内心的烦躁、身心的疲惫，都随风而去。最后，小白悟出一个道理：生活永远不会亏待你，当你在上一个路口烦躁的时候，不如往前走几步，说不定下一个路口就会看到繁花成海，一路为你而开！

街头除了美景，还有美食。“快来买海南菠萝，又香又甜，吃了还想吃。”卖菠萝的商贩卖力地喊着。菠萝营养丰富，含有大量果糖、葡萄糖、B族维生素、柠檬酸和蛋白酶等，具有消食止泻、补脾胃、固元气、益气血、消食、养颜瘦身等功效，为当下医食兼优的时令佳果，不过一次不宜吃太多，否则会引起不良反应。

接下来，该说说今明两天的天气情况了。市气象台预计，今天全区多云，偏北风3级到4级，气温2℃到12℃；明天全区晴天间多云，东北风3级左右，气温2℃到15℃。这两天气温虽然偏低，但是好在逐渐转晴，且气温在稳步回升，春回大地的时刻指日可待！（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）