逃犯见民警撒腿就跑 跑3公里后累瘫在地

昨日，小记从南昌路派出所得知一件事儿：一男子见民警在路口盘查，撒腿就跑，民警紧追3公里后，该男子累瘫坐在地上被控制。原来，此人是网上逃犯。

昨日，小记从南昌路派出所得知一件事儿：一男子见民警在路口盘查，撒腿就跑，民警紧追3公里后，该男子累瘫坐在地上被控制。原来，此人是网上逃犯。

3月16日下午，南昌路派出所民警在滨河北路一治安卡点对过往车辆、人员例行盘查。其间，执勤民警拦下一辆载客的出租车，并对车内两名年轻男性乘客例行盘查。

“我们盘查第一名乘客时，发现他有违法犯罪前科。对另一名乘客进行盘查时，他先说没带身份证，又称记不清个人身份证号。”民警说，该男子的举动引起了他们的警觉，他们就示意出租车司机将车停到路边，准备对该男子进一步检查。

在司机停车过程中，那名男子忽然打开车门，跳下车后撒腿就跑。执勤民警赶紧追上去。

“我们追出3公里后，他体力不支，突然瘫坐在地，我们上前将他控制。”民警说，经查，该男子姓高，因涉嫌伤害罪被金谷派出所列为网上逃犯。当日，高某被移交给金谷派出所作进一步调查处理。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 魏孝群）