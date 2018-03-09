捡来工作服冒充外卖员 男子街头偷电瓶被擒

昨日，长春路派出所民警告诉小记一件事儿：18日凌晨，一名男子穿着外卖工作服在街头盗窃电动车电瓶。被抓后，该男子称他不是外卖员，外卖工作服是他捡来的。

昨日，长春路派出所民警告诉小记一件事儿：18日凌晨，一名男子穿着外卖工作服在街头盗窃电动车电瓶。被抓后，该男子称他不是外卖员，外卖工作服是他捡来的。

18日凌晨3时，涧西区技防监控中心的监控员巡屏时发现，在珠江路上，有名身穿外卖工作服的男子沿街查看路边停放的电动车，监控员觉得他形迹可疑，就联系民警赶往现场。

长春路派出所民警赶到时，见到该男子正在对一辆粉色电动车“动手动脚”。该男子发现有警车朝自己开来，赶紧丢下作案工具逃跑，不过没跑多远就被民警追上后控制。民警后来发现该男子是想偷电动车电瓶。

经讯问，该男子姓刘，曾多次因盗窃罪被公安机关打击处理，他对偷盗电动车电瓶的犯罪行为供认不讳。目前，此案正在进一步处理。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 郭通航）