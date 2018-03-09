窝火！有人撞车后逃逸 舒心！民警妥善处理

近日，市民王先生拨打本报热线66778866：前几天我的车停在路边，一辆车倒车时将我的车前保险杠和大灯撞坏，对方一踩油门跑了，多亏处理此事的民警认真负责，找到肇事方替我讨回公道。

近日，市民王先生拨打本报热线66778866：前几天我的车停在路边，一辆车倒车时将我的车前保险杠和大灯撞坏，对方一踩油门跑了，多亏处理此事的民警认真负责，找到肇事方替我讨回公道。

10日18时许，王先生驾车载着爱人沿东环路由北向南行驶，行至路边一家药店时，爱人下车买药，王先生把车停在路边等待。不久，一辆白色越野车停在他的车前方，两车相距1米左右。

“当时车里有一名女子和几名男子，他们到超市买东西。”王先生说，对方倒车离开时，他担心其撞到自己的车，立即摁喇叭提醒，结果对方还是撞到他车上。更令他窝火的是，对方司机不但没道歉，还驾车跑了。他记下对方车牌号后，下车发现前保险杠与大灯被撞坏，就报警求助。

负责此事的是市交警支队事故处理六中队民警范庆生，他根据车牌号联系到肇事方。“对方不承认撞我的车，恰好事发地的监控拍下了整个过程。”王先生说，经民警判定，肇事方负全责。

12日上午，经协商，肇事方赔偿王先生3000元修车费。王先生说，范庆生处理此事的整个过程认真负责，耐心温和，令他与爱人感动。

面对王先生的感谢，范庆生有些不好意思：“我是按程序办事，谢谢王先生对我们工作的认可。”目前，肇事车已被暂扣，肇事方正在等待进一步处理。（洛阳晚报记者 魏巍）