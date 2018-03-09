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陌生网友要“送”钱 12岁男孩上当了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-20 08:50

　　昨日，小记从长春路派出所听说一件事儿：一名女子在网上称与男友分手，为了报复前男友，她要把前男友给的几十万元分手费全“送”出去，一名男孩就“咬钩”了。

　　18日17时许，12岁的小明(化名)在用妈妈的手机玩游戏时，收到一名陌生女子发来的信息，对方称她和男友分手了，男友留给她几十万元分手费。为了报复前男友，她要把分手费全部送人，只要给她转账，她将以“以一还十”的方式返还钱。

　　小明收到该消息，刚开始半信半疑，添加女网友的微信号之后，他给对方转账10元。没想到对方说钱太少，必须转够200元才能返还。同时，女网友给小明发来显示她给其他人转账数万元乃至十几万元的微信截图。小明没多想，一股脑儿将微信里的400多元压岁钱全部转给对方，可半天也没等来返款，该女子也不再回应他的消息。

　　当日19时许，小明的妈妈发现此事后报警求助。目前，长春路派出所案件侦办大队已受理此案。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 郭通航）
[ 责任编辑：史戎戎]
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