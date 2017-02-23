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2017年全市总人口710.14万　洛阳二孩出生数量首超一孩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-20 08:48

　　近日，市统计局发布《2017年洛阳市主要人口及城镇化发展数据简析》显示，2017年，全市总人口710.14万，比上年增加5.03万；我市二孩出生数量首次超过一孩，实施全面二孩政策成效显现。

　　总人口保持增长

　　2017年

　　全市总人口710.14万比上年增加5.03万

　　全市常住人口682.25万比上年增加2.15万

　　市区常住人口219.16万比上年增加0.78万

　　老龄化持续加剧

　　2017年，社会抚养比较上一年提高2.83个百分点，其中0至14岁人口比例上升了0.87个百分点，65岁及以上人口比例上升了0.51个百分点。

　　65岁及以上人口比例从2010年的8.11%上升至11.27%，提高了3.16个百分点，拉动社会抚养比上升6.32个百分点。

　　城镇化率继续提高

　　2017年

　　●洛阳市城镇化率为56.02%，较上年增加1.67个百分点，比全省的50.16%高出5.86个百分点；

　　●全市城镇人口达到382万，比上年增加12.57万人，其中有2.32万人增加在我市主城区。

　　二孩出生数量首超一孩

　　2017年，全市出生率为12.39‰，比上年的12.40‰略有下降，这也是实施全面二孩政策后，我市出生率从2016年达到峰值后首次回落。

　　近三年，全市一孩出生率为：

　　2017年45.05%

　　2016年50.86%

　　2015年63.23%

　　●2017年，全市出生人口8.77万，比2016年减少0.4万人。人口出生率为12.39‰，居全省第11位，比2016年下降0.01个千分点。自然增长率为6.39‰，居全省第7位，比2016年下降0.17个千分点。

　　●2017年全市出生人口中，多孩(即二孩及以上)出生人数为4.82万，比上年增加0.3万，占全部出生人口的比重达54.95%，比一孩多0.87万人，二孩出生数量首次超过一孩。

　　●2017年，我市出生人口性别比为106.64(以女性为100)，比2013年下降了2.89。

　　预计生育率在低位水平继续下降

　　虽然我市全面二孩政策实施以来取得积极成效，但促进人口长期均衡发展仍面临诸多挑战：

　　1一孩出生数量减少。2017年全市一孩出生数量为3.95万人，比上年减少0.72万。

　　2生育潜力不足。2017年全市育龄妇女总数为177.55万，比上年略有增加，但20岁至29岁生育旺盛期育龄妇女人数为47.27万，比上年减少5.8万。

　　3婚育观念发生改变。近年我市登记结婚人数逐年减少，由2013年的76601对逐年减少到2017年的56060对，而且生育时间后移，一孩生育率降低。

　　4生育意愿降低。2017年我市符合生育政策的女性中，不打算生育的占69.21%，比上年上升0.04个百分点，生育意愿继续下降。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 张媛媛）
[ 责任编辑：席倩倩]
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