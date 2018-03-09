男子心跳骤停反复8次 医护30分钟生死救援让他奇迹生还

近日，记者在市中心医院心血管内科监护病房见到付先生时，他说：“多亏医护人员全力救治，不然我的命就没了，真是太感谢了!”就在13日晚至14日凌晨，他因突发心肌梗死与死神擦肩而过，其间经历了8次心跳骤停。回想起当时的情形，他心有余悸又充满感激。

近日，记者在市中心医院心血管内科监护病房见到付先生时，他说：“多亏医护人员全力救治，不然我的命就没了，真是太感谢了!”就在13日晚至14日凌晨，他因突发心肌梗死与死神擦肩而过，其间经历了8次心跳骤停。回想起当时的情形，他心有余悸又充满感激。

紧急！男子突发胸痛命悬一线

家住洛龙区的付先生今年44岁。他告诉记者，13日晚，他一个人在家，吃晚饭时，他喝了点儿白酒。晚11时许，他突然感觉胸痛、恶心，还出现了呕吐症状。感觉胸痛越来越厉害，他赶紧打车到市中心医院急诊科就诊。

付先生向急诊科护士描述病情后，按照该院胸痛中心的程序，护士安排他优先就诊，并紧急进行了心电图检查。值班医生李燕平通过心电图判断他患了急性心肌梗死，立即通知该院心血管内科导管室为他开启了胸痛绿色通道。

急诊科医护人员一边立即给付先生进行监护、吸氧、用药，一边迅速将他送到导管室。该院心血管内科主任张守彦接到紧急通知，立即赶到医院，确诊付先生患了急性下壁心肌梗死，需要迅速实施心脏介入手术，否则可能危及生命。

惊险！多学科合作展开生死救援

令大家始料未及的是，14日凌晨1时许，医护人员刚做好术前的准备工作，付先生躺上手术台，意外就发生了。

“患者突然意识丧失，全身抽搐，呼吸心跳骤停！快快快！拿除颤仪！”张守彦主任一边进行胸外按压一边说。在场的医护人员没来得及穿铅衣(屏蔽射线的特制衣服)，就迅速投入抢救。

“时间就是生命，患者出现严重的恶性心律失常，我们一秒都耽误不起。”当晚心内科值班医生薛国华说，她迅速为患者实施了气管插管、气囊辅助呼吸，并使用除颤仪为其进行心脏除颤……大家的抢救工作紧张有序地进行着。

可是刚刚除颤成功，付先生就再次出现呼吸心跳骤停，医护人员再次进行了心肺复苏术、心脏除颤，刚刚维持几分钟，付先生的心室颤动“卷土重来”。

导管室主管护师曹慧芳告诉记者，张守彦主任一边实施抢救，一边不由自主地对患者说：“兄弟，快醒醒！快醒醒！”在场的医护人员都紧张得满身是汗，不少人的后背被汗水浸湿了。

庆幸！心跳骤停8次终奇迹生还

在场医生轮番上阵，反反复复进行着心肺复苏术、心脏除颤等。直到进行了8次心脏除颤后，付先生才恢复了心跳，脱离了生命危险。

张守彦和急诊介入团队迅速为付先生施行了冠脉造影，在较短时间内为患者打通了狭窄的血管，并为他成功实施了心脏支架手术。

张守彦说，患者从首次出现心脏骤停到手术结束，仅用了30分钟，这得益于患者及时就诊、医院开通胸痛绿色通道及急诊科、心内科、影像科等多学科的无缝对接与密切配合。目前，付先生的病情已基本稳定，等身体恢复几天就可以出院了。

最后，张守彦提醒，造成急性胸痛的原因很复杂，约有30%的患者是由于突发心梗。这几天气温骤降，容易诱发心血管疾病。发病初期的90分钟被视为救治黄金时间，如果患者未能及时就诊，可能瞬间危及生命。所以一旦出现胸闷、胸痛、心慌等不适，要立即拨打120急救电话寻求救治。（洛阳晚报记者 仝景菁 通讯员 路书斋）