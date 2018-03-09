洛阳开始计时收停车费了？市停车办这样回复……

连日来，有市民通过《洛阳晚报》官方微信公众号留言，说他们在老城区北大街停车时，有手持计时收费器的收费员按照“停车一个小时以内3元，每超一个小时再加1元”的标准收取停车费。

计时收费终端

连日来，有市民通过《洛阳晚报》官方微信公众号留言，说他们在老城区北大街停车时，有手持计时收费器的收费员按照“停车一个小时以内3元，每超一个小时再加1元”的标准收取停车费。

昨日，记者来到老城区北大街路段，有街边停车位收费员说，该路段在试点计时收费模式。对此，市停车办相关负责人说，此举实为测试计时收费设备，停车费仍执行现行标准。

反映：北大街有收费员对停车计时收费

市民赵先生说，前几天，他开车到老城区北大街办事，看道路两旁设置有停车位，就把车停在上边，这时，一名穿制服的收费员走到车前，拿起手中的外形像POS机的设备对车牌照进行拍照。随后，他告诉赵先生，此处停车位计时收费。

“这名收费员说停车一个小时以内收费3元，每超过一个小时再加收1元。我说只停一会儿就走，能不能少收些，对方说交3元吧。”赵先生说，此前，他通过《洛阳晚报》了解到，我市有关部门曾就《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)，面向社会公开征求过意见。

“难道已经开始实施停车位计时收费了？”与赵先生有同样疑问的还有市民邢女士，她在北大街停车时，也遇到了收费员计时收费的情况。

走访：试点计时收费有一周多

昨日上午，记者在中州东路与北大街交叉口北侧看到，道路两侧设有不少收费停车位，有收费员在现场引导车辆停放。

记者向一名女收费员询问此处停车是否已开始计时收费，她说，该路段是试点区域，他们计时收费有一周多了。她还说，他们只需操作专用的计时收费终端对车辆进行拍照，后台系统随即开始计时，待车辆出库时，再次操作计时收费终端即可得知需收取多少停车费。

“按照要求，停车一个小时以内收费3元，每超过一个小时再加收1元。根据试行情况来看，很少有车主能接受计时收费。”这名收费员说。

回应：目前仍按现行标准收费

去年年底，市停车办、市发改委起草了征求意见稿，面向社会公开征求意见。

征求意见稿明确规定，我市机动车停放服务收费拟实行政府定价和市场调节价两种定价管理形式，推行一类区域实行计时收费、二类区域实行计次收费的差别化收费政策。在计时收费区域，小型汽车每车每个小时3元，中型汽车每车每个小时5元，大型汽车每车每个小时8元，每增加1小时加收1元。

市停车办相关负责人说，根据征求意见稿的要求，拟实行计时收费的一类区域主要分为两类：一类是硬件条件好的封闭型大型停车场，另一类是街边停车位。前者只需接入相关系统即可执行计时收费，但街边停车位属开放性区域，如何实现该区域的计时收费是他们一直在研究的问题。

“在北大街试点停车费计时收费，目的是测试计时收费设备的性能。”市停车办相关负责人说，按照要求，虽然收费员操作计时收费终端录入车辆信息，但仍须按照现行收费标准收费。若市民遇到违规收费的情况，可拨打110、12358或63900039进行举报。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）