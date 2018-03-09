洛阳市数字化城市管理监督中心举行市民开放日活动

走出家门才想起窗帘没拉、灯没关，通过手机遥控完成；下班回家之前，通过手机打开家里的空调，启动电饭煲的煮粥程序……这样的智能家居系统被许多人称为“智能管家”。你可能不知道，洛阳也有一个“智能管家”负责城市管理工作，它就是我市数字化城市管理系统。

市民参观市数字化城市管理监督中心

走出家门才想起窗帘没拉、灯没关，通过手机遥控完成；下班回家之前，通过手机打开家里的空调，启动电饭煲的煮粥程序……这样的智能家居系统被许多人称为“智能管家”。你可能不知道，洛阳也有一个“智能管家”负责城市管理工作，它就是我市数字化城市管理系统。昨日，市数字化城市管理监督中心举行了市民开放日活动，让我们一起见识一下这个“智能管家”的神通吧。

1 “智能管家”都管啥？

洛阳市数字化城市管理系统(简称数字化系统)于2013年3月底建成，同年4月1日全市联网运行，包括1个市级平台、7个区级平台、8个县级平台和数百家终端单位，管理覆盖面积为260平方公里。

管理内容包括公用设施、道路交通、市容环境、园林绿化等方面，拓展功能包括环卫机扫作业监控系统、建筑工地出入口监控系统、免费公厕管理监控系统、建筑垃圾处置运输监控系统、冬季主要道路桥梁清雪除冰监控系统等。

该系统自运行以来，平均每年受理问题约65万个，问题处置率99.48%，这意味着该系统平均每天受理1780个问题，每分钟处理1.2个问题。

2 “智能管家”有啥神通？

●城管APP(软件)

城管信息员是我市发现城市问题的主力军，每个信息员甚至是养护工人手机里都有一款软件，工作起来堪比IT人士。

昨日，记者看到市数字化城市管理监督中心的巨型屏幕上一个个红点不时变换着位置。值班员称，每个红点代表一个信息员，这里可以随时查看每个信息员的位置和行进轨迹。

记者随机赶到一个红点停顿区发现，有信息员在该处发现了一个破损的井盖儿。该信息员打开手机上的“城管通”软件，点击“问题上报”，按照上报事件类型、具体位置、描述等进行填写，系统能精准地进行定位，还可附上问题井盖儿照片和参照物照片各一张。

井盖儿破损属于市政设施类问题，被分派给了市政建设集团新区养护分公司。不一会儿，养护工人赶到现场，更换了井盖儿。其中一名工作人员拿出手机，点开了一款叫“处置通”的软件，然后又点开“待办案件”，将更换后的井盖儿拍照回传，并汇报完成该项工作。

此时，数字化系统会显示该问题已经解决，耗时约1.5个小时。

该中心负责人介绍，每年约65万个问题就是这样被快速解决的：信息员利用“城管通”发现问题，责任单位利用“处置通”接收问题并解决问题，责任单位领导利用“领导通”督办问题。

●城管“千里眼”

“在九都路与王城大道交叉口东南角，一个长发女子正在散发楼盘广告……”当记者采访时，后排一名工作人员报出这样一条信息，信息详细到了具体位置、人物特征、广告内容，着实令人吃惊。

这名工作人员也是一名信息员，负责视频巡查工作，每天不间断地翻看我市所有摄像头，寻找违法问题，并上报市数字化城市管理监督中心。目前，该中心可查阅到我市2000余个可视监控，其中360度球型摄像头能根据需要随意调整。这样的“千里眼”也是我市监管散发小广告、占道经营、车窗抛物等行为的主要手段。

除了固定的“千里眼”，我市还有不少“行车记录仪”安装在环卫机扫车和城管执法车上。其中，环卫机扫车上有视频的录制、回放、抓拍等功能，并能随时监控环卫机扫车作业是否符合要求；城管执法车上安装有类似望远镜的摄像头，并配有照明设备，方便夜间执法。

●城管“顺风耳”

一年365天，无论市民任何时候拨打城市监察服务热线12319，一定有人接听，并迅速做出反应。哪里道路不平整了，哪里井盖儿丢了……只需市民一个电话，就有专人负责解决。与此同时，每个市民都是城市管理监督员，成了我市城市管理工作的“耳目”。

自2004年我市在全省率先开通城市监察服务热线12319以来，目前已接听受理市民诉求30余万件，相当于平均每天接到60个市民电话，内容涵盖各个方面。对于城市管理的问题，12319可谓事无巨细、了然于心。

●城管“真三维”

有没有一种图像技术能让人快速、准确地认识洛阳呢？数字化系统中的真三维图像就可以。一条路上有多少栋楼，每栋楼有几层，每间门面房都有什么用途……在真三维图像上一目了然。

该图像技术已为我市城市发展做出了突出贡献，目前已成为我市国土、规划、城建、公安等部门的香饽饽。

●城管“服务员”

在重大节庆活动时，设置“监控路线”，并将公共厕所、垃圾箱、酒店等相关资源按照资源类型标注在真三维图像上，点击资源图标即可显示相关信息。届时，这些信息将在活动现场或相关路段的电子显示屏上进行展示，市民也可拨打城市监察服务热线12319进行咨询或下载城市管理APP进行查询。

买馒头、修鞋、配钥匙的便民点要如何设置呢？采用真三维图像技术，可以科学设置便民服务点，避免出现“旱涝不均”的问题，让市民生活更便捷。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 侯宇红/文 记者 杜卿/图）