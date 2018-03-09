从西安北开往上海虹桥的G1935列车，每日如约而至。而在15日晚，在这趟列车上，上演了惊险一幕。

从西安北开往上海虹桥的G1935列车，每日如约而至。而在15日晚，在这趟列车上，上演了惊险一幕。

15日晚20时20分，该列车上的广播突然响起：列车上如有医务工作人员，请速到11号车厢……

两名正在座位上看书的中年男子立即起身，向11号车厢跑去。他们是要去南京学习的洛宁县中医院副院长鲍英杰和该院影像科主任任志坚。

不到1分钟，两人到达11号车厢。此刻，几名列车上的工作人员正围在一名40多岁的中年妇女旁，神色紧张。

“当时，那名妇女斜靠在座位上，呼吸十分困难，情绪焦躁不安，表情非常痛苦。”鲍英杰说，在简单询问病史后，他得知患者有心脏病史，尽管已服了随身携带的硝酸甘油，但是胸口依然疼痛不已。

鲍英杰判断，病人很可能是急性心绞痛发作，如果不及时缓解病痛，很快就可能恶化为心肌梗死，危及生命。他镇定地对这名患者说：“我是一名有着24年工作经验的心血管医生，别紧张，我来帮你。”

列车工作人员拿来了速效救心丸、阿司匹林等药物。患者服下速效救心丸后，却因为担心药物的副作用，迟迟不愿意服用阿司匹林。正当列车工作人员焦急地劝说患者时，鲍英杰对工作人员说：“没关系，用中医急救的方法也能缓解症状。”他随后开始按压患者的内关穴。3分钟后，患者疼痛得到缓解，病情稳定下来。

20时40分，鲍英杰和任志坚回到自己的座位上。列车长随后赶来代替患者致谢。“应该的！”鲍英杰说：“治病救人是医生的本职工作。”（洛阳日报记者 高峰 通讯员 耿梅）