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伊滨区庞村镇窑沟：道路修起来 生活富起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-20 08:26

　　“只要天气好，我们每天下午都坐在门口晒晒太阳、聊聊天、带带孙子，日子可美啦！”伊滨区庞村镇窑沟村一位老太太日前乐呵呵地对记者说。不远处，她的孙子正躺在家门口的吊床上，和小伙伴们快乐地玩耍。

　　就在几年前，情形可完全不一样。“那时候，村里的路都是土路，晴天出门一身土，雨天出门一身泥。一刮风，都不敢开窗户。”有村民回忆说。

　　2000年，与窑沟村相临的西庞村钢制家具制造产业规模日益扩大，不少企业来窑沟村办起新厂，窑沟村村民在家门口就可以找到工作，日子逐渐富裕起来。生活好了，村民对生活环境的要求也高了，“晴天土，雨天泥”的道路状况越来越令村民不满。有村民向村委会反映，希望硬化道路，方便大伙儿出行。 2014年年初，窑沟村村委会开始挨家挨户进行道路硬化调查，了解每家对修路的意愿。

　　“开始工作确实不好做，一条街上几户人家，这家想修路、那家不想出钱的情况十分普遍。”窑沟村党支部委员李宗照说，经过村委会一个多月的协调，该村某村民组最终同意出资硬化家门口的土路。两个月后，道路修好了，村民们看到新道路整洁漂亮、方便出行，纷纷同意道路硬化，各家各户根据家庭条件，拿出资金支持窑沟村的道路硬化建设……到2016年年底，全村实现了村内道路100%硬化。

　　2016年年底，窑沟村村委会再次自筹经费，建设了一条2.4公里长的市级公路——六合大道，大道旁还同步建有两层的商铺楼。李宗照说：“现有的商铺和道路已不能满足村民们的需求了，所以我们再次拓宽道路、规划新的商铺，满足村民们进一步改善生活环境、提高生活水平的需求。”

　　产业的发展带动村民富起来，物质的富足带动村民改善生活环境，生活环境的美化又提高了村民的文明素质。现在的窑沟村，就像正在修建的六合大道一样，带着村民向更加美好的生活一步步迈进。（洛阳晚报记者 陈涵晗）
[ 责任编辑：史戎戎]
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