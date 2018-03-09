瀍河5个重大项目集中开工

19日，瀍河区举行第一季度重大项目集中开工仪式，共有5个项目集中开工，总投资17.25亿元。
19日，瀍河区举行第一季度重大项目集中开工仪式，共有5个项目集中开工，总投资17.25亿元。
今年，瀍河区实施重大项目66个，总投资约434亿元，今年计划投资约100亿元。此次开工的5个项目总投资17.25亿元，其中现代市场项目1个，总投资12亿元；城市功能建设项目2个，总投资2.05亿元；文化传承项目1个，总投资2亿元；农业项目1个，总投资1.2亿元。
在开工项目中，恒大绿洲商业综合体一期项目总投资12亿元，计划建筑面积44万平方米，包含公寓、写字楼、商场及五星级酒店，项目建成后，将进一步提升该区的商业发展活力。此次集中开工的项目，将对瀍河区产业结构转型升级、促进城市建设起到积极推动作用。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 王少峰）
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