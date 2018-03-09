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嵩县23个重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-20 08:48

　　18日，嵩县举行第一季度重大项目集中开工仪式。23个重大项目集中开工，总投资99.7亿元。

　　此次开工的项目涉及现代中药、装备制造、新能源、文化旅游、基础设施、脱贫攻坚等领域，包括洛阳汉广中药材初加工项目、民生药业集团华美生物医药扩建项目、洛阳荣川再生资源回收有限公司综合利用项目、陆浑湖国家湿地公园建设项目、嵩县白云小镇建设项目、嵩县妇幼康养中心建设项目等。

　　近年，嵩县强力实施“四大战略”，统筹做好“四篇文章”，不断优化营商环境，引进了一批投资强度大、产业关联度高、成长潜力好的项目。今年，嵩县将坚持把“222”现代产业体系作为主攻方向，完善推进机制，着力实施80个重点项目，确保年度完成投资139亿元。随着第一季度23个项目集中开工，嵩县掀起了新一轮项目大建设、大发展高潮。 （洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 黄盈盈）
[ 责任编辑：席倩倩]
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