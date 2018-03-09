洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刘伟来洛调研脱贫攻坚工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-20 08:48

　　昨日，副省长刘伟带领省直机关有关部门负责人，到扶贫分包联系点汝阳县调研指导扶贫工作。

　　刘伟先后到汝阳县刘店镇红里村佳嘉乐食用菌分布式基地、枣园村“巧媳妇”工程中心工厂、岘山村易地扶贫搬迁项目现场等地，实地调研扶贫产业发展和易地扶贫搬迁进展情况。在岘山村，刘伟走进贫困户家中，详细了解贫困户家庭情况、身体状况、所享受到的扶贫政策和帮扶成效，鼓励他们尽快脱贫致富。

　　在当天下午召开的座谈会上，刘伟听取了汝阳县脱贫攻坚及有关工作情况的汇报。汝阳县是国家扶贫开发工作重点县、秦巴片区连片开发工作重点县，共有贫困村78个，其中深度贫困村29个，建档立卡贫困户13865户53461人。近年，该县积极落实各项扶贫政策，持续提升贫困村基础设施、公共服务能力，大力推进易地扶贫搬迁，稳步发展食用菌、光伏、服装加工等扶贫产业，计划到2019年实现贫困村稳定脱贫，摘掉贫困县帽子。

　　刘伟对汝阳县经济社会发展特别是脱贫攻坚工作所取得的成绩给予充分肯定。他强调，打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会具有十分重要的意义。要坚持目标导向、问题导向，精准抓好脱贫攻坚各项工作，确保如期全面实现脱贫。当前要重点做好以下三个方面工作：聚焦深度贫困村，加大资源整合和政策倾斜力度，聚力攻克坚中之坚、贫中之贫；做好易地搬迁收官工作，按照搬迁对象精准、规范使用资金、实行集中安置等要求，高质量完成易地搬迁工作；精准实施产业扶贫，探索一条适合当地的产业发展道路，为实现乡村振兴积累经验。

　　刘伟指出，要坚持生态优先，着力打造南部生态涵养区，大力调整产业结构，提升基础设施、公共服务能力，激发内生动力，推动汝阳县经济社会快速健康发展。

　　副市长侯占国等参加调研活动。（洛阳日报记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]常拉肚子别大意！可能得了这种病，很严重
  • ·[健康]阴道炎竟和湿热有关？阴道炎饮食4大禁忌
  • ·[健康]总爱用一边牙齿吃东西的你， 要小心了！
    		•
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
        如今，“轻食”这一概念越来越频繁地被人们提及。轻食不是代表特定的食物，也不是纯素食，而是代表了一种健...
  • ·街头巷尾找厕所 洛阳城里很方便
  • ·老城寇家：身教胜言传，忠厚传家久
  • ·当老人变成“孩子”，该怎么哄？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2017年全市总人口710.14万 洛阳二孩...
  • 洛阳开始计时收停车费了？市停车办这...
  • 《洛阳，向全世界发出邀请！》刷爆朋...
  • 洛阳新区体育公园附近奥运牡丹雕塑初...
  • 记者实地体验“市民之家” 总结快捷的...
  • 瀍河5个重大项目集中开工
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小...
  • 洛阳奥运牡丹初“绽放”
  • 孟津25个重大项目集中开工
  • 本周洛阳气温缓慢回升 晴暖天气周三上线
    		•
    百姓呼声
    咨询：异地生孩子城镇居民医保能报销吗
    瀍河区经适房开元小区为什么不让办房产证
    精彩图片
    洛阳新区体育公园附近...
    伊川南街戏楼（探寻河...
    记者实地体验“市民之...
    12年笔友：一位洛阳人...
    精彩热帖

    陕西地坑院

    花之娇艳

    洛浦晨钓

    青青柳色新
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605