刘伟来洛调研脱贫攻坚工作

昨日，副省长刘伟带领省直机关有关部门负责人，到扶贫分包联系点汝阳县调研指导扶贫工作。

昨日，副省长刘伟带领省直机关有关部门负责人，到扶贫分包联系点汝阳县调研指导扶贫工作。

刘伟先后到汝阳县刘店镇红里村佳嘉乐食用菌分布式基地、枣园村“巧媳妇”工程中心工厂、岘山村易地扶贫搬迁项目现场等地，实地调研扶贫产业发展和易地扶贫搬迁进展情况。在岘山村，刘伟走进贫困户家中，详细了解贫困户家庭情况、身体状况、所享受到的扶贫政策和帮扶成效，鼓励他们尽快脱贫致富。

在当天下午召开的座谈会上，刘伟听取了汝阳县脱贫攻坚及有关工作情况的汇报。汝阳县是国家扶贫开发工作重点县、秦巴片区连片开发工作重点县，共有贫困村78个，其中深度贫困村29个，建档立卡贫困户13865户53461人。近年，该县积极落实各项扶贫政策，持续提升贫困村基础设施、公共服务能力，大力推进易地扶贫搬迁，稳步发展食用菌、光伏、服装加工等扶贫产业，计划到2019年实现贫困村稳定脱贫，摘掉贫困县帽子。

刘伟对汝阳县经济社会发展特别是脱贫攻坚工作所取得的成绩给予充分肯定。他强调，打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会具有十分重要的意义。要坚持目标导向、问题导向，精准抓好脱贫攻坚各项工作，确保如期全面实现脱贫。当前要重点做好以下三个方面工作：聚焦深度贫困村，加大资源整合和政策倾斜力度，聚力攻克坚中之坚、贫中之贫；做好易地搬迁收官工作，按照搬迁对象精准、规范使用资金、实行集中安置等要求，高质量完成易地搬迁工作；精准实施产业扶贫，探索一条适合当地的产业发展道路，为实现乡村振兴积累经验。

刘伟指出，要坚持生态优先，着力打造南部生态涵养区，大力调整产业结构，提升基础设施、公共服务能力，激发内生动力，推动汝阳县经济社会快速健康发展。

副市长侯占国等参加调研活动。（洛阳日报记者 孙小蕊）