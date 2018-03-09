本周洛阳气温缓慢回升 晴暖天气周三上线

刚刚过去的周末洛阳大幅降温，不少市民都吃了“轻装上阵”的亏，可谓冻得够呛。加上小雨出镜，加重了寒意，怕冷的人不得不重新裹上羽绒服，打开了空调。

洛阳网讯 刚刚过去的周末洛阳大幅降温，不少市民都吃了“轻装上阵”的亏，可谓冻得够呛。加上小雨出镜，加重了寒意，怕冷的人不得不重新裹上羽绒服，打开了空调。眼看到了3月下旬，春姑娘却像是跟大家玩起了捉迷藏，时不时用“春寒”恶作剧一把。到底啥时候才能结束这乍暖还寒的状态？

记者提醒您，再忍两天，后天(周三)将迎来二十四节气中的“春分”。伴随着春分的到来，洛阳气温开始缓慢回升，此后昼将逐渐变长，夜将越来越短。本周末，洛阳最高气温将突破20℃，踏青赏花正当时。

记者从洛阳市气象台获悉，预计本周我市降水量偏少，平均气温正常，周极端最低气温2℃，山区0℃。周一、周二气温偏低，周三开始气温缓慢回升，周内大气污染扩散条件一般。具体预报如下：

3月19日(周一)：阴天有雾，大部分地区有小雨，东北风3级左右，气温3到8℃；

3月20日(周二)：阴天转多云，气温4到11℃；

3月21日(周三)：多云转晴天，气温2到15℃；

3月22日(周四)：晴天间多云，气温3到19℃；

3月23日(周五)：晴天，气温5到24℃；

3月24日(周六)：晴天转多云，气温8到23℃；

3月25日(周日)：多云到晴天，气温10到23℃。(见习记者 谢娜娜)