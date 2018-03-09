中行洛阳分行组织各党支部观看大型记录电影《厉害了，我的国》

近日，为进一步凝聚中国力量，弘扬中国精神，深入学习贯彻党的十九大精神，弘扬爱国主旋律，激发全体党员、入党积极分子的爱国热情，中行洛阳分行组织辖内各党支部观看大型记录电影《厉害了，我的国》。

近日，为进一步凝聚中国力量，弘扬中国精神，深入学习贯彻党的十九大精神，弘扬爱国主旋律，激发全体党员、入党积极分子的爱国热情，中行洛阳分行组织辖内各党支部观看大型记录电影《厉害了，我的国》。影片展示了党的十八大以来中国取得的一个个历史性成就，展现了伟大祖国的日益强大和繁荣。观影活动进一步激发了广大党员热爱党、热爱祖国的情感，并将爱党、爱国情感运用到日常工作中，为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。（郭列军）