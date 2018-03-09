中行洛阳分行积极开展3·15 “金融消费者权益日”活动

3月15日，为进一步增强金融消费者的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，中行洛阳分行积极组织辖内营业机构集中了开展3·15“金融消费者权益日”活动。
3月15日，为进一步增强金融消费者的风险识别能力、自我保护意识和责任承担意识，中行洛阳分行积极组织辖内营业机构集中了开展3·15“金融消费者权益日”活动。各网点通过宣传展板、制作宣传材料、摆设咨询台、利用门头屏播放口号、走进社区等多种多样的宣传形式，普及金融知识，增强金融消费者的风险防范意识，引导金融消费者选择适当的金融产品和服务，抑制其盲目投资冲动，远离非法金融活动，宣传取得良好的效果。（ 郭列军）
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