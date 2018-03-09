河南洛阳：实施“双倍增”行动促老工业基地转型

创新驱动，国之大势，河南洛阳自不落后。河南省委常委、洛阳市委书记李亚表示，要大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，着力集聚创新资源。

经济日报-中国经济网北京3月19日讯 (记者 夏先清) 创新驱动，国之大势，河南洛阳自不落后。河南省委常委、洛阳市委书记李亚表示，要大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，着力集聚创新资源。

2016年年底，洛阳高位谋划了“双倍增”行动，提出以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，实施创新主体倍增；以科技园区、孵化器、众创空间、研发平台、公共技术服务平台建设为主攻方向，实施创新平台倍增。

在“双倍增”行动推动下，去年，河南洛阳新增创新主体1142家，新增量同比增长2.35倍；新增创新平台396个，新增量同比增长1.63倍。洛阳创新主体、创新平台增速位居河南前列，打造了独具洛阳特色的“双倍增”行动品牌，老工业基地洛阳正焕发创新发展新生机。

高位谋划，政策红利加速释放

没有创新主体，科技创新就是无源之水；没有创新平台，人才会聚就是空中楼阁。

正因此，在洛阳“9+2”工作布局60个重大专项中，“积极实施创新主体、创新平台‘双倍增’行动，打造河南最具活力的创新高地”被列为现代创新体系8个重大专项之首，力度空前。

支持“倍增”，政策先行。去年以来，洛阳先后配套出台了《洛阳市培育创新型企业实施办法》等科技创新扶持奖励政策47项，形成了"1+3+N"政策体系，实施“普转科、科升高、高企提升”三大计划，极大地调动和激发了一线科技创新的积极性。

“在资金支持下，我们服务小微企业搞创新的动力更足了。”洛阳国家大学科技园董事长任慧宏有感而发。在被列入国家级科技企业孵化器后，根据相关政策，这家科技园区去年如约收到了200万元的奖励资金。

真金白银，重奖尖兵。在政策激励下，洛阳创新主体、创新平台申报数量均实现成倍增长，支持创新、实践创新的热情空前高涨！

强化培育，新增数量全省领先

日前，洛阳北方玻璃技术股份有限公司再次创造了玻璃钢化设备最大加工尺寸的世界纪录——20米长、3.5米宽。

前进的步伐，不只体现在新产品研发上。随着“双倍增”行动主体平台培育的深入推进，该企业去年成功入围省级创新龙头企业。

不仅是洛阳北玻，“飘红”的数据已遍布“双倍增”行动一线——

去年，洛阳新增创新主体1142家，各项指标均创历史新高。其中，新增省级创新龙头企业12家，总数增至20家，占河南的1/5，新增量同比增长150%；新增高新技术企业107家，总数达到337家，新增量同比增长118%；新增科技小巨人企业5家，实现“零的突破”；新增省级科技型中小企业976家，新增数量同比增长152%，约占河南1/3强！

去年，洛阳新增创新平台396个，新增数量位居河南前列。其中，新增国家级平台11个，同比增长38%；新增省级工程技术研究中心等省级研发平台97个，同比增长142%；新增市级工程技术研究中心等市级研发平台288个，同比增长58%。

“双倍增”行动“开门红”完美呈现，正为河洛大地积聚更多转型升级新动能！

乘势再上，主体平台质量齐升

不创新不行，创新慢了也不行。

今年，洛阳将在“双倍增”行动中持续完善工作机制，推动新一轮举措落地，助力更多平台和主体跑出创新“加速度”。

推动一批高水平创新主体强势崛起——

建设高新技术企业培育库，引导企业建立研发投入预算管理制度，加速科技成果就地转化，力争入库企业超过300家，力促科技企业“科升高”；壮大科技型中小企业集群，引导企业加大研发投入力度，落实企业研发费用加计抵扣政策，对企业研发费用给予财政补助，提升企业创新能力，力争科技小巨人(培育)企业达100家、省级科技型中小企业达2500家。

推动一批高质量创新平台快速涌现——

主动融入国家科技企业孵化器管理服务体系，建设提升20个创新创业载体，重点推动洛阳863软件孵化器申报国家级科技企业孵化器；在优势产业领域推进大中型工业企业研发平台全覆盖，支持轴研科技等申报国家级国际合作基地、黎明院等申报国家级企业技术中心、七二五所等申报国家级技术创新中心，支持鹏起实业等30家企业建设省级研发平台，支持凯迈电子等5家企业牵头组建省级产业技术创新战略联盟。

百尺竿头须进步，十方世界是全身。随着“双倍增”行动的稳步推进，“洛阳创新”成色更足、后劲更大，必将为加快建设创新型国家作出新的更大贡献！