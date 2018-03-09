洛阳牡丹文化节花情预报小组对今年花期进行首次预报

近日，第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组组织牡丹专家对全市主要牡丹园进行了实地查看，根据当前牡丹生长发育情况，参考其它植物的物候期，同时结合近期天气预报，经充分研究论证，对今年牡丹花期进行了首次预测：今年牡丹自然花期与去年相比推迟3天左右，但整体节奏加快，花期相对集中。赏花游园活动将于4月1日启动。

近日，第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组组织牡丹专家对全市主要牡丹园进行了实地查看，根据当前牡丹生长发育情况，参考其它植物的物候期，同时结合近期天气预报，经充分研究论证，对今年牡丹花期进行了首次预测：今年牡丹自然花期与去年相比推迟3天左右，但整体节奏加快，花期相对集中。赏花游园活动将于4月1日启动。具体预报如下：

一、调控花期预报

目前，各主要牡丹园采取温室催花、搭建保温大棚等调控措施，确保4月1日有连片牡丹盛开，满足来洛游客赏花需求。

二、自然花期预报

市区牡丹园：早开品种4月4日前后陆续开放，中开品种4月8日前后进入盛花期，晚开品种4月12日前后进入盛花期。

邙岭牡丹园：花期整体上比市区牡丹园晚4天左右。早开品种4月8日前后陆续开放，中开品种4月12日前后进入盛花期，晚开品种4月15日前后进入盛花期。

三、道路及街心游园花期预报

市区道路、广场及街心游园牡丹花期，比市区公园提前2-3天，4月初早开品种陆续开放。

本次花情预报为中长期预报，后期若天气变化较大，将有可能出现花期提前或延迟，我们将根据牡丹生长发育情况及天气变化情况适时调整预报信息。

第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年3月19日