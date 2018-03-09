《洛阳，向全世界发出邀请！》刷爆朋友圈 24小时阅读量达230万

“您好，我是洛阳！感谢您打开这份来自洛阳的邀请函，凭借这封信，可以找到一万个来洛阳的理由！”这两天，洛阳网官方微信推送的一篇题为《洛阳，向全世界发出邀请！》的微信文章火遍朋友圈，赢得疯狂转发分享。该文章于18日11时30分首推，截至19日11时30分，已获得30万转发、230万阅读量、6.5万点赞、 1000条留言。

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时值第36届中国洛阳牡丹文化节即将到来之际，如果您想要了解最新的洛阳城，不妨点开看看。这篇微文由一张简短的名片介绍展开，共分为13个主体部分，分别冠以“绿色”“红色”“彩色”、“神奇”、“古老”、“时尚”等标签，图文并茂地展现了洛阳的历史、人文、自然风光等方面的特点，同时以高颜值的洛阳形象照展现洛阳城市的新近变化，古城快速路建设工程、东环路跨洛河大桥通车、“博物馆之都”建设等等，令人阅后心潮澎湃。通过洛阳人自己的手，一键转发，盛情邀请外地友人到家乡来做客。

该微文一经发出，立即传遍洛阳人的朋友圈，仅仅3个小时就突破了10万阅读量，10小时突破100万阅读量。

“让亲戚朋友同学都看到，我是洛阳人，我骄傲！”网友“茂茂”留言被顶的最高，同时也道出了不少洛阳人的心声。“从头看到尾，毫不犹豫地分享出去，让更多更多的人知道家乡这些美不胜收景色、吃不完的美食，把咱大洛阳古都展现给全世界。”网友“辉”由衷地发出感叹；“当我看到这篇文章，感到非常自豪和骄傲！我已向我的民航飞行圈朋友发出邀请！”网友“Nick”行动迅速，热情邀约；“太美了，好想去洛阳落户”、“转到朋友圈、河北的朋友还给转发了”……留言板上，好评如潮，大家纷纷为洛阳打CALL。

如果您想向外地友人推荐洛阳，不妨关注洛阳网官方微信(或扫描以下二维码关注)，查看历史消息，阅读3月18日的头条文章《洛阳，向全世界发出邀请！》。洛阳网将持续更新第36届中国洛阳牡丹文化节的相关信息，敬请关注。(见习记者 谢娜娜)