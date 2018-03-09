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我市各界热烈拥护习近平全票当选国家主席、中央军委主席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-19 10:52

　　实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要掌舵者，呼唤领路人。2018年3月17日上午，十三届全国人大一次会议选举习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。消息传来，我市各地干部群众欢欣鼓舞、倍感振奋，大家纷纷表示，习近平主席的全票当选，充分体现了全党全军全国各族人民的共同愿望，充分表达了亿万人民对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护和爱戴。一定要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，同心同德、凝神聚力，以饱满的精神状态和奋斗姿态，为决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程贡献力量。

　　17日一早，栾川县合峪镇砚台村村委会议室里，村“两委”干部集中收听收看十三届全国人大一次会议第五次全体会议的直播。当得知习近平全票当选为国家主席、中央军委主席时，会议室爆发出长时间热烈掌声。村党支部书记刘新录表示，将在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，凝聚基层力量，带领全村百姓撸起袖子加油干，一定能得到更多实惠，日子会越过越红火。

　　“习近平总书记始终坚持以人民为中心，始终做人民的勤务员，总书记深厚的人民情怀，凝聚起中华民族的磅礴之力，让党、国家、人民有了主心骨。”河南科技大学教授张俊国从手机上看到了习主席全票当选的新闻快讯。他说，党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于形成了习近平总书记这个坚强核心，在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

　　在新时代，我们要坚决维护习近平总书记在全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央各项决策部署。

　　公平正义，是司法工作的生命线，也是社会和谐稳定的基石，只有维护社会公平正义，才能实现长久稳定的和谐。当前，我国司法体制改革正在加快推进，人民群众深切感受到了改革带来的好处。市中级人民法院法官王博文说，他将坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终做到对党忠诚、服务人民、执法公正，用实际行动助推司法体制改革，不断提高审判效率。

　　“习主席的全票当选，充分体现了人民的共同愿望和心声，也必将鼓舞我们环保工作者在新时代有更大作为。”市环境污染防治攻坚办副主任马立说，去年以来，我市始终把环境污染防治作为重要的政治任务和重大民生工程，强力实施工业污染、移动源污染、扬尘管控治理等一系列行之有效的治污举措，空气质量明显改善。今年，市环境污染防治攻坚办将按照决心不变、工作不松、手腕不软、力度不减的要求，坚决落实环境污染防治各项要求和举措，不断提高全市人民的环境幸福感。

　　“习近平全票当选国家主席、中央军委主席，更加坚定了我们企业发展的信心。”洛阳鑫洛农牧集团有限公司董事长莫新阁说，“一带一路”建设，为我国众多企业实施“走出去”战略带来了难得机遇。去年以来，乌兹别克斯坦农业与水利部副部长穆斯塔法耶夫等人先后来到洛阳鑫洛农牧集团有限公司考察，让他坚定了让企业产品“走出去”的信心。他深信，随着“一带一路”建设的不断推进，他们的产品必将打入国际市场。莫新阁还说，他的公司已先后在洛宁、伊川等地建设了扶贫项目，将带领更多贫困群众实现增收，尽快脱贫。

　　习近平全票当选国家主席、中央军委主席的消息传到军营，解放军和武警部队官兵斗志昂扬，坚决拥护。“我们要以习近平新时代中国特色社会主义强军思想为指引，在实现中国梦强军梦的伟大实践之中，书写绚烂无悔的青春篇章。”解放军驻洛某部战士田东伟说，一定要珍惜身穿戎装的机会，扎根军营，立志在军队这个大舞台上施展才华，在军营这个大熔炉里淬炼成钢。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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