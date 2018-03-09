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今天洛阳阴天 部分地区有小雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:20

　　今明两天我市大风和阴雨天气持续。中央气象台预计，昨日20时至今日20时，内蒙古大部、黄淮东部、江淮东部等地部分地区有4级到6级风。今日20时至明日20时，华北东部、黄淮地区、江淮地区等地的部分地区有4级到6级风。

　　市气象台预计，我市今天阴天，部分地区有小雨，东北风3级到4级，气温2℃到7℃；明天阴天转多云，部分地区有小雨，东北风3级到4级，气温1℃到12℃。需要注意的是，今天凌晨到上午，大部分地区有雾，请您注意出行安全。

　　很多人包括小记在内讨厌大风天气，因为会感觉更冷。这是为什么？

　　中国天气网称，这是因为“风寒效应”，即风使体感温度较实际气温低，当空气流动很快的时候，人体周围的空气保温层便不断地被新来的冷空气所代替，并把热量带走。风速越大，人体散失的热量越快、越多，人也就越感到寒冷。具体来说，气温在0℃以上，风力每增加2级，体感温度下降3℃至5℃；气温在0℃以下，风力每增加2级，体感温度下降6℃至8℃。

　　昨天，小记在上班路上看到红叶李的花瓣飘落，不由得想起“翅湿沾微雨，泥香带落花”。该诗句出自南宋诗人葛天民的《迎燕》，在春雨纷飞中，燕子要回来了。

　　这两天，您在洛浦公园游玩或晨练时，或许可以看到燕子在洛河水面上轻盈地飞舞。古人以鸟来定四时八节(春分秋分，夏至冬至，立春立秋，立夏立冬)，由玄鸟来定春分、秋分，玄鸟就是燕子。

　　21日我们将迎来春分节气，燕子的出现，恰与春分节气相符。此时燕子从南方飞回，风和日丽，春暖花开。

　　燕子是益鸟，人们对其充满喜爱之情。它们回来了，请您善待这些“小精灵”。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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