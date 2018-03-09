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洛阳男子钓鱼钓上来一弹夹子弹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:18

　　

刀先生钓上来的子弹

　　近日，小记从古城派出所得知一件事儿：市民刀先生在洛河边钓鱼，没想到钓上一弹夹子弹。惊吓之余，他赶紧拨打了110。

　　15日下午，刀先生和朋友在瀛洲桥东侧的洛河边钓鱼。十几分钟后，刀先生的钓竿的鱼漂猛地向下一沉，他赶紧抖动手腕试图把钓竿提起。本以为钓到了鱼，刀先生一阵惊喜，双手握住钓竿，慢慢将鱼钩拉出水面。

　　刀先生这才看清，挂在鱼钩上的不是鱼，而是一弹夹子弹。他赶紧拨打了110。

　　接警后，古城派出所民警立即赶往现场。民警说，经检查清点，刀先生钓上来的弹夹里共9枚子弹，属步枪子弹，虽然弹体有锈迹，但子弹部件完整，民警随即对9枚子弹进行收缴，并对刀先生的做法表示肯定。

　　目前，警方正对这批子弹的来源进行调查。民警说，若市民意外发现枪支弹药切莫私自留存，以免给自身造成伤害。同时，非法藏有枪支弹药属违法行为，市民若发现有涉枪涉爆的违法行为，应第一时间报警。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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