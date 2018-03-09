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水管流出蓝色水 住户吓得不敢做饭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:21

　　昨日，家住高新区的程女士告诉小记一件事儿：做饭时，她扭开水龙头意外发现流出的水呈浅蓝色，连卫生间也出现了这种情况。

　　程女士说，17日20时，她回家做饭时发现家中水龙头流水颜色有异样后，饭也没敢做，只好点了外卖。让她感到不解的是，此前，她从相关媒体报道中得知，家中自来水突然变浅蓝可能是因家中马桶水箱放有洁厕宝，遇供水异常时这些水会倒流到室内其他供水管道里，可她家中并没使用过类似物品，她担心自来水突变浅蓝色是给居民楼供水的主管道出现问题所致，就拨打110报警。直到昨日早晨，她家水体颜色才恢复正常。

　　昨日上午，洛阳北控水务集团有限公司工作人员告诉记者，他们接到程女士反映后就派人前往该小区，经工作人员检查，确认供水管道相关情况正常。对程女士家为何出现这种情况，他们怀疑是其他住户家中马桶水箱放有类似洁厕宝的物品殃及程女士家。

　　对此，工作人员进一步解释说，正常情况下，马桶水箱里的水满后，阀门会被压死。但是，若马桶水箱存在阀门老化、破裂等情况，遇到供水管道的水压短时降低，这些含有洁厕宝的浅蓝色水就会发生倒流，进入其他供水管道里，造成自家或者邻近住户家中用水变成浅蓝的情况。

　　工作人员提醒，市民发现家中自来水变蓝，可拧开水龙头多放一会儿水，待颜色恢复正常就可使用。另外，市民最好养成定期检查马桶水箱的阀门等处是否正常的习惯。（洛阳晚报记者 李岚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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