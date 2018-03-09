男孩冒雨在景区用磁铁吸硬币

昨日，洛邑古城景区保安队赵队长告诉小记一件事儿：5个男孩冒雨在景区水系用磁铁吸硬币，水系的水深近半米，此举既不文明又有危险，让人担心。

昨日，洛邑古城景区保安队赵队长告诉小记一件事儿：5个男孩冒雨在景区水系用磁铁吸硬币，水系的水深近半米，此举既不文明又有危险，让人担心。

17日11时许，赵队长在景区巡逻时发现，在景区水系边，5个男孩正弯腰从水里捞什么东西。“我走近看到，他们手里抓着一根绳子，绳子上拴着磁铁，正在水里吸硬币。”赵队长说，当时，雨下得正急，男孩们没有打伞，浑身湿漉漉，加上水系的水深近半米，石板路湿滑，赵队长担心他们失足发生危险就上前制止，没想到有3个男孩趁机开溜，剩下两个。赵队长赶紧报警求助。老城派出所民警赶到后得知，俩男孩分别为9岁和10岁，用磁铁吸了两三块钱，民警对俩男孩批评教育后，将他们交给各自家长。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）