安防系统暗中“报信” 男子正偷钱被抓了现行

昨日，西工派出所民警致电本报记者：一个男子把一家超市的玻璃门损坏后，到收银台偷钱，未料到安防系统已暗中报警，后台工作人员得知后赶来，把这个正往口袋里塞钱的男子抓个正着。

昨日，西工派出所民警致电本报记者：一个男子把一家超市的玻璃门损坏后，到收银台偷钱，未料到安防系统已暗中报警，后台工作人员得知后赶来，把这个正往口袋里塞钱的男子抓个正着。

“超市老板的安全意识还是比较强的。”昨日，西工派出所民警李克说，前几天，他接到一家安防公司报警称，牡丹桥下一家超市内有贼正在实施盗窃。

李克与同事到场时发现，两名男子正与一个小伙子撕扯。看到民警到来，其中一名男子指着小伙子说：“就是他！进到我的超市里偷东西。”说话的人姓刘，是这家超市的老板，另外一人是安防公司工作人员。

李克询问得知，刘先生在此开一家超市，超市里装有安防系统。当日凌晨5时许，超市里的安防系统因有人闯入而报警，安防公司后台人员发现后立即拨打110报警，随后，安防公司人员及刘先生陆续赶到现场。“当时超市的玻璃门被损坏，男子正在收银台旁往兜里塞钱。”刘先生说，他与安防公司工作人员将男子控制。

“超市收银台里共有五六百元的零钱，男子已装进口袋100多元。”李克说，他们调查得知，男子姓陈，24岁，浙江杭州人。目前，陈某已涉嫌入室盗窃被刑事拘留。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）