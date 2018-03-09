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快递员的“坐骑”先后与俩车亲密接触
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:21

　　昨日，市民许先生告诉小记一件烦心事儿：他开着电动三轮车送快递，不慎跟一辆汽车发生剐蹭。他正跟对方商量修车时，因手刹没拉，电动三轮车溜车跟另一辆汽车发生碰撞，快递还没送完，他先“送”出760元。

　　17日15时许，许先生骑着电动三轮车到瀍河区一小区送快递，车行至启明南路时，因下雨路滑，电动三轮车不慎跟路边一辆轿车的前保险杠发生剐蹭，他便跟车主协商找地方修车。

　　俩人驾车沿着滨河北路找到一家修车店，许先生停好电动三轮车跟轿车车主一起进店咨询，最终，他赔对方200元修车费。万万没想到，这边事儿刚解决，那边又出事儿了——许先生从店里出来准备继续送快递，却惊讶地发现，车没了！

　　“前后也就十几分钟，车上还装着几十件快递。”许先生说，他心急火燎地报警，赶紧沿路寻找，走了七八十米，在路对面另一家修车店前，他找到了“坐骑”。此刻，车已经跟一辆越野车的左前侧门碰到了一起，车主也正急着找他呢。

　　原来，许先生忘记拉手刹，加上路滑，道路又有坡度，电动三轮车才发生了溜车。瀍河派出所民警说，当时，这辆越野车正在修车店保养。后经协商，许先生赔给越野车车主560元修车费。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 孙旭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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