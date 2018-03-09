洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳八一北路社区：居民和工作人员之间有个小“秘密”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:21

　　最近，西工区八一北路社区发生了两件事儿：一位年过八旬的老人请社区工作人员在自家阳台窗户上开了条小缝，方便他们打开自家的房门；一位六旬居民来到社区，把自家的户口簿交给工作人员保管。为何他们都不约而同地“麻烦”社区？近日，《洛阳晚报》记者听他们讲述了事情的来龙去脉。

　　故事一：她专门开个“小门”，方便社区工作人员探望

　　83岁的孙德敏老人家住1楼。2017年年底，老人不小心摔了一跤，在医院里住了好几个月，最近才回到家里休养，一整天几乎都躺在床上。

　　15日9时许，孙德敏家阳台上的铁门被人从外面打开了。“阿姨，还是我！”随着一声呼唤，社区工作人员连秀凤和同事走进来。两个人帮老人整理好被褥，给她灌了满满一壶开水，又陪她聊了一会儿。

　　为啥家门能从外面打开？今年2月孙德敏出院后，工作人员例行入户走访。大家敲敲门，独自在家、行动不便的老人得推着小凳子过来开门，一挪就是大半天。“万一家里有个啥事儿，可咋办呢？”社区负责人说，看到这种情况，她们就和老人商量变通办法，结果老人爽快地决定，请工作人员在阳台门旁的窗户上开条小缝，这样工作人员从外面把手伸进去，就能打开房门，方便随时探望。等工作人员下班时，老人的儿女也正好回到家，可以照顾老人。

　　“要是不信任他们，我也不会专门开个‘小门’。”老人笑着说，这是自己和工作人员之间的“秘密”。

　　故事二：她到社区办事儿，把户口簿“寄存”在这里

　　直到昨日，八一北路社区负责人的抽屉里还锁着一本户口簿。她说，这是辖区一位居民“寄存”在这里的。

　　原来，今年2月，这位居民年满60岁，按照规定可以申领城镇独生子女父母奖励扶助金了。该居民把资料交到社区并办好相关手续后，又专门提出了一个要求：以后家里户口簿就“寄存”在社区了。

　　“她说，自己是个马大哈，经常丢三落四的，马上家里的老人又该进行高龄补贴的认证了，还得用到户口簿，所以干脆让工作人员保管，自己也放心。”该社区负责人笑着说，虽然居民对他们很信任，不过户口簿、身份证之类的证件，还是自个儿保管比较好，这两天，她就准备把东西给该居民送回去。

　　背后又牵出一串串温情故事

　　这两件事儿，其实是八一北路社区帮扶辖区老人的缩影。该社区下辖9个院落，如何有针对性地管理和帮扶独居老人，在采访中，大家又讲了不少小故事。

　　比如每年都要进行高龄老人补贴认证工作，社区一般采用三种方式：老人居住集中的院落，由网格长准备好名单，在连续一周的时间内到现场进行认证，老人不用专门跑到社区了；如果老人居住分散，则安排志愿者上门入户办理；如果老人在外地居住，就通过视频对话并截图存档的方式，帮助对方完成认证。

　　“你们咋又来了？再来这么勤，我可要锁门了，别影响了你们的日常工作！”15日上午，记者跟随一位网格长来到81岁的居民李建中家走访时，老人开玩笑地说。在79岁的刘凤娥家的厨房里，还堆着不少社区志愿者帮她买的蔬菜。

　　两位老人因为腿脚不便，平时很少出门，无论是买药、买菜还是缴纳水电费，他们只要拨通社区工作人员的电话，对方就会安排志愿者上门服务，平时还会安排一对一服务，重点照顾有需求的老人，比如帮忙做饭、定时敲门问候等。“楼栋长、热心人都是志愿者服务队的成员，时间一长，加入的人越来越多了。”该社区负责人说。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 王万春）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]美国“无痛分娩中国行”首访洛阳
  • ·[健康]身体是这样慢慢衰老的，8个症状提醒你！
  • ·[健康]洗舌头应该与刷牙一样，成为每天的例行公事
    		•
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
        如今，“轻食”这一概念越来越频繁地被人们提及。轻食不是代表特定的食物，也不是纯素食，而是代表了一种健...
  • ·街头巷尾找厕所 洛阳城里很方便
  • ·老城寇家：身教胜言传，忠厚传家久
  • ·当老人变成“孩子”，该怎么哄？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • “市民之家”今起投用啦！这份业务办...
  • 洛阳将建立现代医院管理制度
  • 八方英才 建功洛阳（纪念洛阳解放70周...
  • 住房公积金账户资金变动提醒短信取消...
  • 中石化洛阳工程有限公司91岁老院士的初心
  • 洛阳男子钓鱼钓上来一弹夹子弹
  • 伊川12个项目集中开工
  • 男孩冒雨在景区用磁铁吸硬币
  • 河南洛烯新能源有限公司：研发石墨烯...
  • 买草莓哪种甜？实验新闻告诉你
    		•
    百姓呼声
    市轨道公司：1号2号线各项工作均正常开展
    古城路下穿焦枝铁路项目2018年下半年开工
    精彩图片
    “洛阳造”高清监视器...
    “市民之家”今起投用...
    洛阳男子钓鱼钓上来一...
    买草莓哪种甜？实验新...
    精彩热帖

    杏蕊盈枝绽翠英

    长龙飞舞一组

    走，放风筝去

    祖孙乐
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605