洛阳八一北路社区：居民和工作人员之间有个小“秘密”

最近，西工区八一北路社区发生了两件事儿：一位年过八旬的老人请社区工作人员在自家阳台窗户上开了条小缝，方便他们打开自家的房门；一位六旬居民来到社区，把自家的户口簿交给工作人员保管。为何他们都不约而同地“麻烦”社区？近日，《洛阳晚报》记者听他们讲述了事情的来龙去脉。

最近，西工区八一北路社区发生了两件事儿：一位年过八旬的老人请社区工作人员在自家阳台窗户上开了条小缝，方便他们打开自家的房门；一位六旬居民来到社区，把自家的户口簿交给工作人员保管。为何他们都不约而同地“麻烦”社区？近日，《洛阳晚报》记者听他们讲述了事情的来龙去脉。

故事一：她专门开个“小门”，方便社区工作人员探望

83岁的孙德敏老人家住1楼。2017年年底，老人不小心摔了一跤，在医院里住了好几个月，最近才回到家里休养，一整天几乎都躺在床上。

15日9时许，孙德敏家阳台上的铁门被人从外面打开了。“阿姨，还是我！”随着一声呼唤，社区工作人员连秀凤和同事走进来。两个人帮老人整理好被褥，给她灌了满满一壶开水，又陪她聊了一会儿。

为啥家门能从外面打开？今年2月孙德敏出院后，工作人员例行入户走访。大家敲敲门，独自在家、行动不便的老人得推着小凳子过来开门，一挪就是大半天。“万一家里有个啥事儿，可咋办呢？”社区负责人说，看到这种情况，她们就和老人商量变通办法，结果老人爽快地决定，请工作人员在阳台门旁的窗户上开条小缝，这样工作人员从外面把手伸进去，就能打开房门，方便随时探望。等工作人员下班时，老人的儿女也正好回到家，可以照顾老人。

“要是不信任他们，我也不会专门开个‘小门’。”老人笑着说，这是自己和工作人员之间的“秘密”。

故事二：她到社区办事儿，把户口簿“寄存”在这里

直到昨日，八一北路社区负责人的抽屉里还锁着一本户口簿。她说，这是辖区一位居民“寄存”在这里的。

原来，今年2月，这位居民年满60岁，按照规定可以申领城镇独生子女父母奖励扶助金了。该居民把资料交到社区并办好相关手续后，又专门提出了一个要求：以后家里户口簿就“寄存”在社区了。

“她说，自己是个马大哈，经常丢三落四的，马上家里的老人又该进行高龄补贴的认证了，还得用到户口簿，所以干脆让工作人员保管，自己也放心。”该社区负责人笑着说，虽然居民对他们很信任，不过户口簿、身份证之类的证件，还是自个儿保管比较好，这两天，她就准备把东西给该居民送回去。

背后又牵出一串串温情故事

这两件事儿，其实是八一北路社区帮扶辖区老人的缩影。该社区下辖9个院落，如何有针对性地管理和帮扶独居老人，在采访中，大家又讲了不少小故事。

比如每年都要进行高龄老人补贴认证工作，社区一般采用三种方式：老人居住集中的院落，由网格长准备好名单，在连续一周的时间内到现场进行认证，老人不用专门跑到社区了；如果老人居住分散，则安排志愿者上门入户办理；如果老人在外地居住，就通过视频对话并截图存档的方式，帮助对方完成认证。

“你们咋又来了？再来这么勤，我可要锁门了，别影响了你们的日常工作！”15日上午，记者跟随一位网格长来到81岁的居民李建中家走访时，老人开玩笑地说。在79岁的刘凤娥家的厨房里，还堆着不少社区志愿者帮她买的蔬菜。

两位老人因为腿脚不便，平时很少出门，无论是买药、买菜还是缴纳水电费，他们只要拨通社区工作人员的电话，对方就会安排志愿者上门服务，平时还会安排一对一服务，重点照顾有需求的老人，比如帮忙做饭、定时敲门问候等。“楼栋长、热心人都是志愿者服务队的成员，时间一长，加入的人越来越多了。”该社区负责人说。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 王万春）