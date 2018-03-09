嵩县谢庄村张氏家族出新规矩：祭祖不放炮不烧纸 捐款资助孤寡老人

昨日，在嵩县旧县镇谢庄村，该村张氏家族的宗亲理事会决定，将17日家族祭祖活动剩下的3000多元，用来资助族里的孤寡老人及因病、因残致贫的家庭。当日的祭祖活动与以往不同，除了现场捐款，还不见鞭炮和浓烟，200多名张氏族人依照辈分排列，向着祖坟鞠躬。

昨日，在嵩县旧县镇谢庄村，该村张氏家族的宗亲理事会决定，将17日家族祭祖活动剩下的3000多元，用来资助族里的孤寡老人及因病、因残致贫的家庭。当日的祭祖活动与以往不同，除了现场捐款，还不见鞭炮和浓烟，200多名张氏族人依照辈分排列，向着祖坟鞠躬。

张氏祭祖活动是当地规模最大的祭祀活动，全村共有近2000名张氏族人。每年农历二月初一祭祖时，族人齐聚于祖坟前，缅怀先人。17日到现场的有200多人，最多的一年有500多人参与。

在今年祭祖活动现场，大家一改往年放鞭炮和烧纸扎的习惯。鞭炮声被同样热闹的锣鼓声替代，过去缭绕不绝的烧纸扎产生的烟雾，也换成了200多人的鞠躬行礼。整个祭祖活动简单而隆重，热闹而有序。

谢庄村张氏族长张海旦说，这些都是今年祭祖的新规矩。前些年，在祭祖前，族人们轮流准备祭祀用品，主要是纸扎、烟花爆竹、炸的油食等，全部准备下来要好几天。近些年，村里年轻人大多外出打工，准备祭祀用品成了一些家庭的负担。于是，族人们推举几位德高望重的长者，成立张氏宗亲理事会，负责祭祖活动的统筹，还有族人婚丧嫁娶的筹备。

张氏宗亲理事会成立后，大家商议，祭祖前，族人们根据自己的经济能力，在祖先坟前捐献“香火钱”。这些钱除了用于购置祭祀用品，剩余部分将资助村里的孤寡老人及因病、因残致贫的家庭。

谢庄村党支部书记张留超说，谢庄村张氏家族是旧县镇最大的家族，应该在移风易俗活动中起到表率作用。村里也将号召村民改变婚丧嫁娶铺张浪费的现象，响应国家号召，进行简办。

市民政局社会事务科负责人说，党的十九大报告指出，开展移风易俗、弘扬时代新风行动。随着环保观念深入人心，将过去祭祀时放鞭炮、烧纸扎的习俗，改为更加环保的方式，值得提倡。清明节将至，希望大家文明祭祀，共同塑造良好的社会风气。（洛阳晚报记者 李砺瑾）