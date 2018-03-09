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供暖季不妨多点“暖暖的弹性”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-19 09:13

　　“一停暖气就降温”仿佛真的成了某种定律，今年也不例外。据报道，洛阳新奥能源发展有限公司将燃气供热原停暖时间延迟至18日24时，免费为用热户供应3天暖气。随最新天气变化而机动延迟停暖，这一“吃螃蟹”的做法引来点赞一片。

　　停暖日与倒春寒的不期而遇，令寒意倍增，尤其有老人和孩子的家庭直喊“冻得受不了”。当此之时，根据寒潮预警免费延长供暖时间，这种“暖暖的弹性”带给用热户“暖暖的幸福感”。

　　事实上，在这次大范围寒潮来袭之际，“看天供暖”是不少地方不约而同的做法。从省内看，商丘、鹤壁等地集中供暖延期5天，濮阳市区集中供暖延长3天；从省外看，河北、北京、天津等地供暖期也有不同程度延长，有的延长时间长达11天，廊坊、唐山更明确表示“延长供暖时间直至天气转暖为止”。值得一提的是，“看天供暖”可不只是往后延长，济南、西安等地往年还曾根据天气情况提前供暖，广受群众好评。

　　去年11月11日，我市集中供暖即将启动之际，市委书记李亚带领有关部门负责同志，深入热力企业、老旧社区、居民家中调研，强调要牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往，真正带着感情和责任把集中供暖这件实事好事办到老百姓心坎上。李亚还明确表示，要密切关注天气变化，做好应对恶劣天气和突发情况的准备。毫无疑问，这次洛阳新奥延迟停暖，就是“以人民为中心”的最好体现，也着实“办到了老百姓心坎上”。

　　供暖季不妨多点“暖暖的弹性”。提前或延长供暖，或许有成本经费、人力配备、热源供给等客观存在的“拦路虎”，但与现实的民生需求相比，谁应摆在第一位并不难辨析。去年年底，环保部向京津冀及周边地区部分城市下发特急函，提出坚持以保障群众温暖过冬为第一原则，“煤改气”“煤改电”“没有完工的项目或地方，继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式”；同期，由于供暖需求大幅增加，一些地方天然气供应严重短缺，但都无一例外地优先保障居民用气，坚决不因气源不足等因素影响居民取暖。这些活生生的事例都在表明一个道理：公共政策应该更有民生温度，治理绩效应该让位民生急需。

　　把老百姓的安危冷暖时刻放在心上，以造福人民为最大政绩，想群众之所想，急群众之所急，人民群众什么方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫，千方百计为群众排忧解难，让人民生活更加幸福美满，才能赢得“人民群众的好口碑、历史沉淀之后真正的评价”。但愿洛阳新奥的“吃螃蟹”，引来更多的“见贤思齐”。(魏春兴)
[ 责任编辑：席倩倩]
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