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白璧不可为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:03

　　白璧无瑕，常被用来形容一个人人品高尚，没有缺点，这种人干起工作来，坚持原则，尽职尽责，眼里容不下一粒沙子。

　　东汉顺帝时，尚书仆射虞诩上书推荐可堪大任的议郎左雄时，说：“臣见方今公卿以下，类多拱默，以树恩为贤，尽节为愚，至相戒曰：‘白璧不可为，容容多后福。’伏见议郎左雄，有王臣蹇蹇之节，宜擢在喉舌之官……”

　　虞诩认为当时公卿以下的官吏，大都属于只会拱手作揖的好好先生，这些人把到处讨好、广结善缘的人视为贤能，而把直言敢谏、为国尽忠的人视为愚氓，甚至还互相告诫说：“不可做无瑕的白璧，和气、不得罪人才能多福。”虞诩说左雄具有朝廷大臣必备的气节，应当委以重任。

　　且不说顺帝听了虞诩的话，升左雄为尚书，单从虞诩慷慨激昂的言语中，我们就能看出他对“白璧不可为”这种说法的痛恨。

　　言语上痛恨，行动上呢？虞诩一直践行“白璧可为”。就在这次上书前，他还与为非作歹的中常侍张防进行了不屈不挠的斗争。

　　《资治通鉴》记载，张防利用权势作威作福，公然接受贿赂和请托，虞诩曾多次上书要求治他的罪，但都没有结果。

　　“虞诩不胜其愤，乃自系廷尉”，他愤怒至极，主动进了监狱，然后再次上书：“从前中常侍樊丰贪赃枉法，扰乱朝政，几乎使国家灭亡；现在张防又玩弄权术，亡国之祸将再次降临。我不愿意和张防同列朝堂之上，所以自己把自己送进监狱。”

　　奏章上报，顺帝不察，虞诩被罚做苦役。就这，张防还不放过虞诩，两天之内，严刑拷打他四次。狱吏劝虞诩自杀，虞诩说：“我宁愿在闹市服刑，让远近的人都知道，如果糊里糊涂地自杀，谁能分辨是非呢？”

　　后来，在大臣们的不断劝谏下，顺帝终于明白过来，将张防流放边疆，释放虞诩，任命虞诩为议郎，几天后又擢升其为尚书仆射。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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