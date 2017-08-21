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买草莓哪种甜？实验新闻告诉你
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:03

　　记者实验用的4种草莓

　　眼下正是吃草莓的季节，鲜嫩多汁、酸酸甜甜的草莓是很多人的心头好。面对市面上销售的奶油草莓、冰淇淋草莓、巧克力草莓，市民该如何选择？

　　《洛阳晚报》记者买来4种不同品种的草莓进行实验，看看哪种草莓口感最好，并邀请河南科技大学林学院园艺博士吴振景，针对草莓各种传言的真伪一一进行辨别。

　　实验背景

　　关于草莓的传言颇多

　　在水果界，草莓绝对是备受争议的一员，颜值高、口感好，但也惹上不少传言：有人说奶油草莓是用牛奶灌溉长大的；有人说个头大的草莓使用了膨大剂，而这些植物激素可能导致儿童性早熟；还有人说空心的、畸形的草莓肯定是有问题的……

　　人红是非多，草莓也不例外。记者在水果店和超市选购了4种不同品种的草莓，对其甜度、硬度等进行测试，并就一些传言请专家解答。

未完全成熟草莓的切面

　　实验

　　个头大的，一定甜吗？

　　●实验地点：河南科技大学林学院实验室

　　●实验用品：4种不同品种的草莓、电子秤、甜度测试仪、硬度测试仪

　　●实验过程：

　　第一，观察草莓的形状和大小，根据颜色、硬度等大致判断其成熟程度；

　　第二，闻气味；

　　第三，挑选出中等大小具有代表性的草莓，将其重量作为平均单果重量(按四舍五入计算)；

　　第四，将草莓汁液挤到甜度测试仪上测其甜度，仪器刻度为0至32，通常最甜的甜瓜甜度约为18；

　　第五，用硬度测试仪测试草莓果肉的硬度，仪器刻度为0至1，1代表1千克重量的压力；

　　第六，品尝草莓的口感。

　　答疑

　　植物激素几乎不会对人产生影响

　　疑问1：奶油草莓、冰淇淋草莓是如何培育的？奶油草莓是由牛奶灌溉长大的吗？

　　答：常见的草莓品种主要有章姬、甜查理、红颜等，所谓的牛奶草莓并非是用牛奶灌溉而成的，而是商家根据草莓成熟后散发的特殊香味给它取的名字，更多的是一种营销手段。

　　疑问2:实验结果显示，3号草莓的甜度比4号草莓高，为什么吃起来反倒没有4号草莓甜呢？

　　答：这主要是因为3号草莓的成熟度不够，草莓中的糖分还没有分解成小分子的果糖，所以吃起来反倒没有4号草莓甜。

　　疑问3：草莓出现空心是因为使用了膨大剂吗？奇形怪状的草莓是因为使用了激素吗？

　　答：草莓空心有多种原因：有的是品种问题，有的是过度成熟，有的是发育过快养分跟不上导致的，当然也有可能使用了膨大剂。因此，并不是草莓空心就一定是使用了膨大剂。

　　同理，草莓出现畸形，有可能跟温度或营养有关，也有可能使用了激素。

　　疑问4：孩子吃了含激素的草莓可能导致性早熟吗？

　　回答：所谓的激素主要是指膨大剂、增色剂、增甜剂，不过这些激素均为植物激素，植物激素与动物激素的作用原理是不同的，几乎不会对人产生影响，更何况这类激素即便使用剂量也非常小。

　　疑问5：为什么有的草莓看起来完全红透了，但是吃起来偏硬，口感也不好呢？

　　回答：口感偏硬，可能是草莓品种问题，也有可能是使用了增色剂，使其看起来熟透了，实际上并未完全成熟。

将草莓汁液挤到甜度测试仪上测草莓甜度

　　支招

　　购买草莓选气味香甜的，采摘草莓选植株健壮的

　　虽说植物激素对人几乎没有危害，但人们还是希望买到自然成熟的草莓。那么购买草莓时，该如何挑选呢？

　　吴振景建议，购买草莓时最好选择个头中等、形状规则、颜色均匀、已经完全成熟的草莓。个头过大，单个重量超过40克的最好不要购买；颜色过于艳丽或有明显畸形的也不要购买。

　　吴振景说，草莓个头、颜色、成熟度都可以利用激素控制，但草莓特有的香味是人为无法干预的，因此市民购买草莓时选择那些闻起来有香甜气味的准没错。

　　对于农药残留，市民在市面上购买草莓时无从判断，不过您去大棚里采摘时可以选择那些植株健壮的。因为植株健壮就不容易出现病虫害，也就没有喷洒农药的必要了。当然，建议您吃之前还是用盐水浸泡一会儿，多用清水冲洗几次。（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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