“规范服务”应成规范社区标配

今年9月底前，我市将建成不少于80个规范社区。与普通社区相比，规范社区重在“规范”，建设除了要参照“一有七中心”标准，还要设置“18室1厅1站6栏”。

“规范服务”成规范社区标配，会使规范社区建设更完善，让规范社区这一名称更名副其实。

今年9月底前，我市将建成不少于80个规范社区。与普通社区相比，规范社区重在“规范”，建设除了要参照“一有七中心”标准，还要设置“18室1厅1站6栏”。

设施规范，属社区硬件建设范畴。俗话说，好马配好鞍，设施规范之后，人们还期待服务规范。

关于社区服务，人们印象中的社区工作不外乎是处理一些家长里短、婆婆妈妈的生活琐事，实则不然，2017年，民政部出台社区服务新标准，目的就是厘清人们对社区服务内涵不明、界限不清的认知误区，表明从事社区工作并非“零门槛”。

拿社区工作人员配备标准来说，新标准要求今后的社区工作者应是“专职从事社区工作服务的专业人员”，资质应为“获得国家颁发的社会工作者职业水平证书，或具备国家承认的社会工作专业专科及以上学历”。

由“专职”“专业”工作人员从事社区工作，社区服务将具有高品质特性，如此社区服务能为居民生活带来更多的获得感和幸福感。

这样的要求并非多余，如今我国进入老龄社会，随着二胎开放，不难看出，规范社区内含的多功能服务也主要是倾向于一老一少——社区里的老人和孩子。

如新建规范社区里的“老年人日间照料中心”，就是一种适合半失能老人白天“入托”、晚上回家享受家庭生活的新型居家养老模式，而社区儿童服务中心则是一个公益性儿童公共服务平台，可为家长提供“四点半课堂”等应急服务。老人护理、孩子托管势必需要更多有专业技能与知识的人才，提高社区服务从业者门槛，无疑使社区服务更讲究。

“软硬兼施”的规范社区建设，才是居民心中理想的社区生活，从这点来说，“规范服务”成规范社区标配，会使规范社区建设更完善，让规范社区这一名称更名副其实。（新闻观察员 洛谭）