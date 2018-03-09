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公共服务更需重用户体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 09:03

　　注重用户体验，追求用户体验，提升用户体验，医疗服务才能更加有品质，有温度，让患者于无声处被感动，从而形成更加良好的医患关系。

　　日前，我市印发《关于建立现代医院管理制度的实施意见》，对建立现代医院做出部署，医德医风和患者满意度等指标是考核医护人员的内容之一，将与他们的薪酬水平、岗位聘用、职称晋升等挂钩……

　　“医生收入与患者满意度挂钩”，这意味着，患者看病可以像逛淘宝一样，既可以给医德高尚、医术高超的医生点赞，又可以给医德败坏、医术拙劣的医生差评。今后，我市居民看病将会更方便、舒心。

　　而今，很多企业都在谈互联网思维，互联网思维的核心，其实是用户思维：从用户的角度出发，设计产品、提供服务，千方百计满足用户的需求，提升用户的体验。一种应用程序，页面打开稍慢点儿，运行稍不顺畅，用户就可能弃之不用，为了“取悦”用户，设计者会绞尽脑汁完善产品设计。

　　医疗是一种特殊的公共服务。“医生收入与患者满意度挂钩”，实际上是公共服务注重用户思维的体现，是服务理念的转变和提升。患者更有监督权和话语权，有助于医生审视自己的服务水平，找出患者“不满意”的原因并予以改进。

　　患者的体验，往往存在于各种各样的细节之中，注重用户体验，追求用户体验，提升用户体验，医疗服务才能更有品质、有温度，让患者于无声处被感动，从而形成更加良好的医患关系。当然，作为医院也需要辅以相应的甄别机制，以避免恶意的差评。

　　事实上，不只是医疗服务，任何公共服务都需要运用和掌握互联网思维，都需要注重用户体验，只有从用户的“痛点”入手，满足用户的需求，才能不断提升公共服务的品质。高品质的公共服务，带来的一定是高品质的城市生活。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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